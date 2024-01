'Optimisme bij Ajax: club heeft goede hoop dat deze transfer in januari gaat lukken'

Ajax heeft 'goede hoop' dat (18) deze winter gaat terugkeren in Amsterdam. De jonge spits verruilde ruim twee jaar geleden de jeugdopleiding van de Amsterdammers voor die van Borussia Dortmund, maar Ajax Showtime weet vrijdagavond te melden dat men inmiddels 'verwacht' dat hij terug gaat keren op het oude nest.

Halverwege december 2023 was al sprake van een terugkeer van Rijkhoff in Amsterdam. Voetbal International schreef destijds dat Ajax meerdere opties onderzocht om hem in januari op te pikken in Duitsland. Enkele dagen later werd die berichtgeving overigens weer ontkracht door clubwatcher Mike Verweij van De Telegraaf, die in de Kick-Offpodcast zei "Dat is ook niet zo concreet als er links en rechts wordt gesuggereerd."

Kelvin de Lang, die momenteel de rol van technisch directeur bekleedt bij Ajax, liet zich begin deze week nog voorzichtig uit over de mogelijke komst van Rijkhoff. Tegenover het Algemeen Dagblad bevestigde hij wel dat er sprake was van interesse: "Julian is één van de opties, ook omdat we hem kennen en omdat hij bij Borussia Dortmund niet veel aan bod komt", stipte De Lang aan.

Als de berichtgeving van Ajax Showtime klopt, dan rekent Ajax inmiddels wél op de terugkeer van de spits die op 25 januari zijn negentiende verjaardag viert. Rijkhoff, die de afgelopen twee jaar topscorer van de Onder-19 van BVB werd, zou echter niet als aanwinst voor de hoofdmacht van trainer John van 't Schip worden gezien: "Ajax zou in hem de ideale spits zien voor Jong Ajax", aldus het artikel. Dat elftal komt uit in de Keuken Kampioen Divisie. Aangezien Rijkhoff in Dortmund nog vastligt tot medio 2026, zou Ajax wel een transfersom over moeten maken om de viervoudig international van Oranje Onder-19 terug te halen naar Amsterdam.