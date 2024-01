'Davinson Sánchez kan na drie maanden Galatasaray alweer een fraaie transfer maken'

(27) is pas drie maanden in dienst bij Galatasaray, maar wordt door Italiaanse media in verband gebracht met een winterse overstap naar Napoli. De Serie A-winnaar van afgelopen seizoen zou in de zoektocht naar een extra verdediger bij de voormalig Ajacied zijn uitgekomen die afgelopen zomer nog lange tijd werd gelinkt aan een overstap naar PSV.

In de zomer van 2017 verkocht Ajax de Colombiaan al na één seizoen in de Johan Cruijff ArenA aan Tottenham Hotspur. Met Sánchez in de gelederen reikten de Amsterdammers tot de finale van de Europa League, die verloren ging tegen Manchester United. Op de verdediger maakte de club daarna een enorme winst: The Spurs telden liefst 42 miljoen euro (destijds een clubrecord voor Ajax) neer voor de man die twaalf maanden eerder nog maar 5,5 miljoen euro had gekost.

In Londen was Sánchez vervolgens jarenlang basisspeler, maar in zijn latere jaren werd zijn inbreng steeds kleiner. Het was dan ook niet verwonderlijk dat hij in verband werd gebracht met PSV, waar zijn voormalig Ajax-trainer Peter Bosz afgelopen zomer neerstreek. Het werd echter Galatasaray, dat begin september toesloeg. Namens Cim Bom kwam Sánchez vooralsnog twaalf keer in actie, waaronder vier wedstrijden in de Champions League.

Calciomercato meldt echter dat het Turkse avontuur van Sánchez mogelijk beperkt blijft tot de afgelopen drie maanden. Napoli, vorig seizoen nog landskampioen maar momenteel slechts achtste in de Serie A, zou de verdediger willen halen als vervanger van de geblesseerd geraakte Braziliaan Natan. Inmiddels zouden de gesprekken tussen beide clubs en de zaakwaarnemer van Sánchez zijn opgestart. Hoewel Gala afgelopen zomer nog 9,5 miljoen euro voor Sánchez neertelde, zou hij nu een bedrag van zo'n 8 miljoen moeten kosten. Napoli zou wel aanhikken tegen zijn salaris van naar verluidt drie miljoen euro per jaar.