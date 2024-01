De Jong gidst PSV langs Almere City en schrijft 'bingogeschiedenis'

PSV heet zaterdagavond de volgende stap gezet naar het kampioenschap van de Eredivisie. In een duel dat nooit echt spanning bracht werd Almere City verslagen. Tot één minuut voor rust haperde de PSV motor nog een beetje, uiteindelijk werd Almere City simpel verslagen door de koploper uit Eindhoven: 2-0. Bij PSV maakte Noa Lang zijn rentree in de basis, hij speelde op het middenveld. Aanvoerder Luuk de Jong maakte beide doelpunten, waarvan één uit een strafschop.

Het was PSV er veel aan gelegen om na de remise in Utrecht de draad weer op te pakken in de titelrace. Trainer Peter Bosz koos voor een extreem aanvallende formatie, met vleugelspits Lang op het middenveld en voorin de ideale voorhoede van Hirving Lozano, De Jong en Johan Bakayoko. Bij Almere City, dat na PSV het vaakst de nul hield dit seizoen in de Eredivisie, stonden ten opzichte van het midweekse duel tegen Fortuna Sittard drie nieuwe spelers op het veld. Meest opvallende bankzitter was Rajiv van La Parra, die vanwege de tactische keuzes geslachtofferd werd voor een extra verdediger.

De tactische opzet van Alex Pastoor was snel duidelijk. Almere City hield de ruimtes zeer compact en probeerde waar mogelijk snel uit te breken. Almere slaagde in de eerste helft heel behoorlijk in die opzet. PSV had veel de bal, maar slaagde er nauwelijks in om gevaarlijk te worden. Almere City was met enkele uitbraken wel dreigend, maar wist nauwelijks gebruik te maken van de ruimtes die in de counter ontstonden. Omdat PSV zoekende was leken de teams af te stevenen op een 0-0 ruststand, maar zoals wel vaker dit seizoen brak aanvoerder De Jong de ban voor PSV. In de laatste minuut voor rust zette Sergiño Dest de bal halfhoog voor vanaf links. Zijn voorzet werd simpel binnen gewerkt door De Jong, die keeper Nordin Bakker kansloos liet met zijn lage inzet: 1-0.

Na rust was het eerste kwartier lang hetzelfde beeld te zien als voor rust. PSV had de bal, Almere wachtte af en voor de doelen gebeurde weinig. In de 63e minuut werd de wedstrijd beslist. Eerst kreeg Almere aan de ene kant een goede kans via Yoann Cathline, die de bal maar half raakte en dus niet de gelijkmaker aantekende. Meteen in de tegenaanval kreeg verdediger Loïc Mbe Soh de bal tegen zijn arm toen hij met een sliding een voorzet probeerde te blokkeren. De penalty die volgde was daarna een prooi voor Luuk de Jong, die Bakker kansloos liet: 2-0.

De wedstrijd leek gespeeld met deze stand en gaf weer hetzelfde beeld te zien als voor de treffer. Almere kon geen vuist maken en PSV hield controle en het balbezit. Af en toe kwam PSV nog wel gevaarlijk in de buurt van het doel van Bakker, maar echt grote kansen kreeg het nauwelijks. Almere City kreeg er nog één, maar PSV-huurling Jason van Duiven kwam net te kort om Walter Benítez te passeren. Zo hield Almere de schade beperkt en kan het zich gaan richten op de volgende wedstrijd in de strijd om handhaving, thuis tegen Excelsior. PSV kan zich gaan opmaken voor de topper tegen Ajax komende zaterdag in de Johan Cruijff ArenA.

De Jong nadert competitietopscorers Santiago Giménez en Vangelis Pavlidis tot twee goals. De spits van PSV heeft nu ook gescoord tegen alle 28 ploegen waartegen hij uitkwam in de Eredivisie: geen enkele speler wist tegen zo’n hoog aantal ploegen een perfecte status te behouden.