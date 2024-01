Ajax zet opmars voort: naast Brobbey nóg een Ajacied in het Elftal van de Week

Hoewel het opnieuw niet negentig minuten lang goed was, boekte Ajax zondagavond toch een ruime overwinning op RKC Waalwijk (4-1). had met twee doelpunten andermaal een belangrijk aandeel in de Amsterdamse zege. De centrumspits is door De Telegraaf dan ook opgenomen in het Elftal van de Week. Brobbey is niet de enige Ajacied die complimenten krijgt voor zijn optreden in speelronde achttien van de Eredivisie. Ook vindt zichzelf terug in het elftal.

Het is de tweede week op rij dat Ajax door minstens twee spelers wordt vertegenwoordigd in het Elftal van de Week van De Telegraaf. Dat zorgde vorige week nog voor gefronste wenkbrauwen. Ajax boekte op bezoek bij Go Ahead Eagles weliswaar een 2-3 overwinning, maar de uitslag deed geen recht aan de verhoudingen op het veld. Go Ahead Eagles was vooral in de tweede helft veel sterker en dwong Diant Ramaj uiteindelijk tot tien reddingen. De doelman kreeg dan ook een plekje in het Elftal van de Week. Naast Ramaj stonden ook Jorrel Hato en Brobbey in dat team.

Brobbey heeft zichzelf dus ook in de tweede speelronde na de winterstop in dat elftal gespeeld. Daarop valt weinig af te dingen. De Amsterdammer opende in de thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk de score en bezorgde Ajax vlak voor rust een nieuwe voorsprong. Brobbey kreeg in de tweede helft zelfs de uitgelezen mogelijkheid op een derde treffer. Steven Bergwijn gunde zijn collega de kans om vanaf elf meter zijn hattrick te voltooien, maar RKC-doelman Etienne Vaessen stak er een stokje voor. De overwinning kwam voor Ajax desondanks niet meer in gevaar en dat was mede te danken aan Berghuis. De linkspoot verzorgde in de eerste helft al de voorassist voor de 1-0 van Brobbey en bepaalde in minuut 87 zelf de eindstand op 4-1.

Zo had ook Berghuis andermaal een belangrijk aandeel in een Amsterdamse zege. Het was voor de oud-speler van onder meer AZ en Feyenoord weliswaar pas zijn tweede competitietreffer in het huidige seizoen, maar hij staat wel al op acht assists. In de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles fungeerde Berghuis nog twee keer als aangever. Ajax is overigens niet de hofleverancier van het Elftal van de Week. Die eer is deze week voor Feyenoord. De ploeg van trainer Arne Slot boekte zondagmiddag een 1-2 overwinning bij Vitesse en profiteerde daarmee van het puntenverlies van PSV in Utrecht. Naast doelpuntenmaker Lutsharel Geertruida hebben ook Justin Bijlow en Gernot Trauner een uitverkiezing gekregen.

Elftal van de Week (De Telegraaf): Bijlow (Feyenoord); Geertruida (Feyenoord), Kramer (Go Ahead Eagles), Trauner (Feyenoord), Verdonk (N.E.C.); Goudmijn (Excelsior), Lammers (FC Utrecht), Berghuis (Ajax); Driouech (Excelsior), Brobbey (Ajax), Boussaid (FC Utrecht).