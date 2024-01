Advocaat matste Berghuis bij Feyenoord: 'Door jou is hij zo geworden!'

Dick Advocaat blikt in Veronica Offside terug op zijn samenwerking met , die hij bij Feyenoord onder zijn hoede had. De ervaren trainer geeft nog altijd hoog op over de voetballende kwaliteiten van de huidige speler van Ajax, maar stelt wel dat hij hem in De Kuip achteraf teveel vrijheid heeft gegund.

Berghuis gaf na de 4-1 zege die hij zondag met Ajax op RKC boekte een opzienbarend interview. Voor de camera's van ESPN ging hij in op de komst van Jordan Henderson, die de selectie van de Amsterdammers van nieuw leiderschap moet voorzien omdat - volgens onder meer Marciano Vink - Steven Bergwijn en hijzelf op dat vlak niet thuis geven. "Iedereen kijkt veel naar mij en Bergwijn. Ik denk onterecht. Als je twee van de beste spelers in de Eredivisie hebt, mag je ze eerder koesteren dan andersom", stelde Berghuis echter.

"Het kwam erop neer dat Bergwijn en Berghuis uitzonderlijk zijn", stelt Jan Boskamp, "maar dat zijn ze niet." Advocaat repliceert echter: "Dat zijn ze ook", waarop Boskamp vraagt naar hun onderlinge samenwerking in Rotterdam. "Een geweldige speler, achttien goals", laat Advocaat de cijfers voor zich spreken. "Ja, ik liet hem wel vrij. Teveel, op het einde. Dus ik zeg nu: iedereen moet doen wat hij moet doen in zijn functie." Boskamp gaat in op de uitzonderingspositie die Berghuis onder Advocaat kreeg: "Jij hebt hem gematst!". "Een beetje", geeft Advocaat toe. "Dus eigenlijk is hij zo geworden door jou!", concludeert Boskamp tot hilariteit van Advocaat.

Maar de Hagenaar, die recent werd aangesteld als bondscoach van Curaçao, blijft volhouden dat Berghuis behoort tot de 'buitencategorie': "In Nederland zeker." Wim Kieft brengt daar tegenin dat de buitenspeler veel te weinig scoort, waarna een discussie losbarst over hoeveel doelpunten Berghuis nu achter zijn naam heeft deze jaargang. Voor de goede orde: het zijn er twee in de Eredivisie en eentje in de Europa League. In alle competities staat de Oranje-international al wel op tien assists, zondag kwam daar bovendien een fraaie 'voorassist' bij de 1-0 van Brian Brobbey overheen. Advocaat houdt vol dat Berghuis zijn klasse daarmee maar weer eens liet zien: "Iedereen probeert het uit mijn hoofd te praten, maar het is gewoon een goede speler. En Bergwijn ook." Uit hun samenwerking in Rotterdam is bij Advocaat wel het beeld blijven hangen dat Berghuis kritiek niet gemakkelijk naast zich neerlegt: "Waarschijnlijk wat moeilijker. Hij was een beetje wispelturig, het ene moment wel, het andere moment minder."