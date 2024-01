Vermoedelijke opstelling Ajax: Van ’t Schip voert één wijziging door tegen RKC

Ajax hoopt de moeizame overwinning op Go Ahead Eagles (2-3) zondag een goed vervolg te geven in de thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk. Dat moet het elftal van coach John van ’t Schip naar alle waarschijnlijkheid wel zien te bewerkstelligen zonder . De Kroaat viel op bezoek in Deventer geblesseerd uit en Van ’t Schip liet vrijdag nog weten dat de verdediger een twijfelgeval is voor het duel met RKC. Het Algemeen Dagblad verwacht dat Sutalo er niet bij zal zijn en wordt vervangen door .

Ajax baarde afgelopen zomer opzien door begin augustus drie miljoen euro neer te tellen voor de komst van Medic. De Amsterdammers waren op dat moment in onderhandeling met Dinamo Zagreb over de komst van Sutalo, maar de Kroaten wilden hun verdediger niet zomaar laten gaan. Daardoor was niet Sutalo, maar Medic de eerste Kroatische zomeraankoop in Amsterdam. De boomlange mandekker kwam over van FC Sankt Pauli, dat actief is op het tweede Duitse niveau, en beleefde een geweldige start bij Ajax. In zijn eerste officiële wedstrijd, thuis tegen Heracles Almelo, kreeg hij het publiek op de banken met een heerlijke kanonskogel van grote afstand.

Artikel gaat verder onder video

Medic slaagde er echter niet in om die start een passend vervolg te geven. Een week na zijn onvergetelijke debuut tegen Heracles ging het pijnlijk mis op het veld van Excelsior. Medic ging gruwelijk in de fout en leidde daarmee de tweede Rotterdamse treffer in. Hij verdween na het duel met Excelsior uit de basis en mocht pas op 8 oktober weer zijn opwachting maken in de Eredivisie. Het perspectief voor Medic is er na het vertrek van Maurice Steijn en de aanstelling van Van ’t Schip niet beter op geworden. Onder laatstgenoemde kwam de Kroaat enkel een kwartier in actie in de thuiswedstrijd tegen Vitesse en vorige week een helft tegen Go Ahead Eagles.

Medic was in Deventer de vervanger van Sutalo. Laatstgenoemde was niet ongeschonden uit de eerste helft gekomen en moest zich dus laten vervangen. De verwachting is dat Sutalo zondag tegen RKC Waalwijk niet van de partij is. Medic is normaal gesproken zijn vervanger. Van ’t Schip lijkt voor de rest een beroep te gaan doen op dezelfde namen als tegen Go Ahead Eagles. Dat betekent dat Diant Ramaj het doel verdedigt en de achterhoede wordt gecompleteerd door Devyne Rensch, Jorrel Hato en Borna Sosa. Topaanwinst Jordan Henderson is nog niet speelgerechtigd, dus Kristian Hlynsson, Benjamin Tahirovic en Kenneth Taylor vormen ook in de tweede wedstrijd na de winterstop het middenveld.

Voorin moeten de vertrouwde namen voor de doelpunten gaan zorgen: Steven Berghuis, Brian Brobbey en Steven Bergwijn. Zij waren in de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles nog beslissend voor Ajax, met respectievelijk twee assists, een doelpunt en een assist. De Amsterdammers hopen tegen RKC hun ongeslagen reeks in de Eredivisie intact te houden. Ze verloren op 29 oktober (op bezoek bij PSV) voor het laatst in competitieverband. RKC is de huidige nummer zestien en hervatte de competitie vorige week met een 1-2 nederlaag tegen Heracles Almelo.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Ramaj; Rensch, Medic, Hato, Sosa; Hlynsson, Tahirovic, Taylor; Berghuis, Brobbey, Bergwijn.