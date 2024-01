Malen en Maatsen belangrijk bij ruime zege PSV-tegenstander Borussia Dortmund

Borussia Dortmund, de aanstaande tegenstander van PSV in de achtste finale van de Champions League, heeft zaterdag een ruime uitzege geboekt op FC Köln 0-4. trof tweemaal doel namens BVB, de assist bij zijn tweede treffer was afkomstig van de voet van landgenoot .

Na een niet bijster voorspoedig verlopen eerste seizoenshelft, waarin hij vijfmaal scoorde in de Bundesliga, leek Malen mede door de terugkeer van Jadon Sancho mogelijk op weg naar een winters vertrek uit Dortmund. De club zou recent echter van mening zijn veranderd en de Nederlandse aanvaller nog tot minimaal komende zomer bij de selectie van trainer Edin Terzic willen houden.

In het uitduel met Köln kreeg Malen - net als vorige week tegen Darmstadt - een basisplaats toebedeeld. De 28-voudig Oranje-international mocht van Terzic andermaal starten op de rechtervleugel, terwijl spits Nicolas Füllkrug vanaf de linkerflank wordt ondersteund door Sancho. Ook Ian Maatsen, die deze winter op huurbasis overkwam van Chelsea, stond opnieuw aan de aftrap. Na twaalf minuten spelen opende Malen het bal namens Dortmund. Een hoekschop werd niet voor het doel geslingerd maar ging juist laag richting de penaltystip, waar de Nederlander klaarstond om in de verre hoek raak te schieten: 0-1.

Ook Maatsen laat zich zien

De treffer van Malen betekende meteen de ruststand. Na een klein spelen in de tweede helft verdubbelde Füllkrug vanaf de strafschopstip de Dortmundse voorsprong, drie minuten later zorgde een Nederlandse coproductie voor de derde treffer van de aanstaande tegenstander van PSV in de Champions League. Maatsen veroverde de bal op eigen helft en leverde vervolgens een puike dieptepass over grote afstand, Malen rondde oog in oog met Köln-doelman Marvin Schwäbe beheerst af: 0-3. In de blessuretijd zorgde invaller Youssoufa Moukoko voor het slotakkoord.

Ondanks de overwinning blijft Dortmund voorlopig vijfde in de Bundesliga. Het elftal van Terzic komt in punten wel gelijk met het RB Leipzig van Xavi Simons, maar heeft een minder doelsaldo en een wedstrijd meer gespeeld. Later op de avond speelt Leipzig de topper tegen koploper Bayer Leverkusen van Jeremie Frimpong, de wedstrijd in Leipzig begint om 18.30 uur.