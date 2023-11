Koeman worstelt met invulling voorhoede: 'Het is lastig met hem, beetje zoals je lang met Bergwijn hebt gehad'

Waar op de rechterflank een goede indruk maakte bij het Nederlands elftal en met drie doelpunten een behoorlijk aandeel had in de 0-6 overwinning op Gibraltar, kwam aan de andere kant een stuk minder voor de dag. De aanvaller van Borussia Dortmund leek de aangewezen persoon om de nieuwe rechtsbuiten te worden van Oranje, maar wordt door Ronald Koeman eigenlijk overal in de aanval wel gebruikt. Sjoerd Mossou ziet dat Malen het lastig heeft in het Nederlands elftal.

Malen maakte weliswaar in de zomer van 2021 al de overstap van PSV naar Borussia Dortmund, maar liet vorig seizoen pas zien waarom de Duitse topclub dertig miljoen euro voor hem had betaald. De aanvaller was in 35 wedstrijden in alle competities goed voor tien doelpunten en acht assists en speelde zich daarmee ook weer in de kijker van het Nederlands elftal. Het is hem echter nog niet gelukt om een vaste basisplaats te veroveren. In de kwalificatiereeks voor het EK in Duitsland verscheen hij slechts twee keer aan de aftrap.

In de uitwedstrijd tegen Gibraltar bijvoorbeeld. Malen kreeg van Koeman de kans op de linksbuitenpositie, maar maakte ondanks een assist geen al te beste indruk. Koeman lijkt te worstelen met de vraag waar Malen nou het beste tot zijn recht komt. “Bij Dortmund speelt hij rechtsbuiten, dus de verwachting was dat hij dan die probleempositie moest gaan invullen omdat hij toch bij een grote club uit Duitsland speelt”, zegt Mossou in de Voetbalpodcast van het Algemeen Dagblad. Mossou noemt de rechtsbuitenpositie in dezelfde podcast de ‘probleempositie’ in het Nederlands elftal. “Maar nu speelde hij weer op links. Het is lastig met hem en zijn interlandcarrière”, zegt de verslaggever over Malen.

Volgens Mossou is de situatie van Malen een beetje vergelijkbaar met Steven Bergwijn. Laatstgenoemde maakte in de zomer van 2022 de overstap van Tottenham Hotspur naar Ajax. Hij schoot in Amsterdam uit de startblokken, maar worstelt inmiddels al tijden met zijn vorm. Louis van Gaal bleef hem desondanks oproepen en zijn opvolger Koeman ziet ook nog altijd een rol voor hem weggelegd. Maar op elke positie? “Een speler waar veel van werd verwacht en waar trainers toch altijd iets in zien, of zagen in het geval van Bergwijn. Maar waar het niet helemaal uitkomt”, aldus Mossou, die Malen overigens geen slechte beurt vond maken. “Hij was voor rust wel echt dreigend. Alleen een doelpunt ontbrak en Stengs schoot ze er wel in.”

Simons heeft nog altijd niet gescoord in Oranje

Stengs maakte er zelfs drie, waarmee hij het vertrouwen van Koeman dus ruimschoots terugbetaalde. De zomeraanwinst van Feyenoord kreeg tegen Gibraltar de voorkeur boven onder andere Xavi Simons. Het grote talent haalt ook bij RB Leipzig een hoog niveau, maar is er in het Nederlands elftal nog niet in geslaagd het verschil te maken. Het treffen met Gibraltar was voor Simons misschien wel hét moment geweest om zijn eerste interlandgoal te maken, maar hij begon dus op de bank. “Die wil natuurlijk graag een doelpunt maken, dat is ook logisch. Dat hebben we tegen Ierland ook duidelijk gezien”, zegt Mossou. “Maar het is niet zo onlogisch dat Koeman wil variëren en het is ook niet zo dat Simons al totaal onomstreden is en iedere wedstrijd moet spelen omdat hij dat zelf wel. Dat zal hij toch steeds moeten zien af te dwingen.”