Dramatisch nieuws voor Ajax-verdediger: medische staf vreest voor kruisbandletsel

Gaston Ávila is komende tijd niet inzetbaar bij Ajax. De linksback, die dit seizoen nog geen onuitwisbare indruk achter heeft weten te laten, heeft op de training een knieblessure opgelopen. De medische staf zou volgens De Telegraaf vrezen voor een kruisbandblessure.

Ávila ontbrak afgelopen wedstrijd tegen RKC Waalwijk al. John van ’t Schip meldde destijds op de persconferentie dat de Argentijn een blessure had opgelopen. De Telegraaf weet dat de linksback de komende weken en mogelijk zelfs komende maanden moet missen wegens een knieblessure.

In het ergste geval zou Ávila kruisbandletsel hebben opgelopen, zo vreest de medische staf van de Amsterdammers. Het is vooralsnog niet duidelijk hoe lang de zomeraankoop uit de roulatie is. Voor Ávila is deze blessure niet de eerste klap van dit seizoen. De verdediger, die overkwam van Antwerp FC, kwam pas vijf keer in Ajax in de Eredivisie.

Hierin wist de 22-jarige verdediger absoluut geen indruk te maken. Voetbal International meldde op 8 januari dat de Argentijn tijdens het trainingskamp in Cadiz uitgebreid in gesprek was met zijn entourage over een mogelijke transfer.