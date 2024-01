'Dusan Tadic blokkeerde hoogstpersoonlijk transfer van Hakim Ziyech'

heeft afgelopen zomer een stokje gestoken voor een transfer van naar Fenerbahçe, zo wordt in Turkije beweerd. De oud-aanvoerder van Ajax vreesde naar verluidt dat zijn oud-teamgenoot het groepsproces zou verstoren.

Ziyech maakte enkele maanden geleden de tijdelijke overstap van Chelsea naar Galatasaray, maar zou daarvoor ook zijn aangeboden bij Fenerbahçe en Galatasaray. Fenerbahçe zag de komst van Ziyech aanvankelijk wel zitten, maar brak de onderhandelingen op een gegeven moment abrupt af.

Dat zou zijn gebeurd nadat Tadic werd gevraagd naar zijn mening over de mogelijke komst van Ziyech. De Servische buitenspeler zou hebben gezegd dat Ziyech een speler is 'die niet echt wil socialiseren met zijn ploeggenoten buiten het veld' en 'in staat zou zijn de sfeer binnen het team te verstoren'.

Waar Fenerbahçe niet doorpakte voor Ziyech, deed Galatasaray dat wel. Hoelang de linkspoot nog in het shirt van de Turkse topclub is te bewonderen, is nog maar de vraag. Het verhaal doet de ronde dat Galatasaray ontevreden is over Ziyech en de huurperiode voortijdig wil beëindigen.