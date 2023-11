Ajax-aandeelhouders woedend over periode-Mislintat: 'Een Tadic gaat toch niet zomaar weg?'

Tijdens de algemene aandeelhoudersvergadering van Ajax is een aantal stevige verwijten uitgesproken over de periode dat Sven Mislintat als directeur voetbalzaken actief was. De Duitser mocht in korte tijd meer dan honderd miljoen euro uitgeven aan een twaalftal, grotendeels buitenlandse aankopen, terwijl de Raad van Commissarissen van de club niet ingreep.

Clubwatcher Mike Verweij schrijft in De Telegraaf dat een boze aandeelhouder zich richtte tot Leo van Wijk, die op diezelfde vergadering werd benoemd tot lid van de RvC. De betreffende aandeelhouder vindt dat de commissarissen de signalen dat het niet goed zat met Mislintat veel eerder op hadden moeten pikken: "Een Gerald Vanenburg, een Dusan Tadic, die gaan niet zomaar weg bij Ajax", wordt de persoon geciteerd.

Van Wijk toont enerzijds begrip voor de woede, maar waakt wel voor een te vroeg oordeel over het functioneren van Mislintat. "U verwijst naar mediaberichten", wordt de commissaris door Verweij geciteerd. "Met groot respect voor de media, we kunnen niet alles wat daar staat automatisch voor waar aannemen. Emotioneel gezien begrijp ik het, maar je moet je oordeel baseren op alle feiten als die bekend zijn", aldus Van Wijk.

KPMG

In plaats van nú al te oordelen over het functioneren van Mislintat en de rol die de toenmalige RvC daarin speelde, wacht Van Wijk liever het onderzoek af dat accountantskantoor KPMG momenteel uitvoert. Daarin worden de deals die de Duitser in zijn Ajax-periode sloot nauwkeurig onder de loep genomen. De toekomstig algemeen directeur van Ajax, Alex Kroes, spreekt zich in het boek Ajax in crisis van Menno de Galan wél duidelijk uit over het functioneren van Mislintat. Hij noemt de Duitser 'een meesteroplichter' en 'een charmante zwendelaar' en stelt dat hij zelf zou hebben ingegrepen: "Ik had mensen een klap in hun nek gegeven als ik er als algemeen directeur weet van had gehad."