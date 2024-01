'Bosz neemt intern duidelijk standpunt in over mogelijke winteraanwinsten PSV'

Als het aan PSV-trainer Peter Bosz ligt dan gaat de koploper van de Eredivisie zich deze winter helemaal niet versterken. Dat meldt clubwatcher Rik Elfrink woensdagmiddag in het Eindhovens Dagblad. De oefenmeester zou wel op andere gedachten kunnen worden gebracht als alsnog zou overstappen naar 1.FC Union Berlin.

Bosz loodste PSV in zijn eerste halfjaar naar zeventien overwinningen in evenzoveel Eredivisiewedstrijden en evenaarde daarmee het Nederlands record dat de club al in handen had sinds het seizoen 1987/88. Onder toenmalig trainer Guus Hiddink ging het in de achttiende wedstrijd mis tegen FC Utrecht (2-2). Komende zondag kan de huidige selectie van de Eindhovenaren het record helemaal alleen in handen krijgen, als uitgerekend opnieuw een bezoek aan Utrecht op het programma staat. Woensdag wacht eerst nog de inhaalwedstrijd in de tweede ronde van de KNVB Beker, thuis tegen FC Twente. Bij winst op de Tukkers plaats PSV zich alsnog voor de achtste finale, waarin Feyenoord op 24 januari de tegenstander zal zijn.

Ondertussen is het vooralsnog rustig op transfergebied. Van de spelers die in de eerste seizoenshelft regelmatig aan bod kwamen wordt alleen aan Vertessen getrokken: Elfrink schrijft dat het bod van Union Berlin ter hoogte van 5 miljoen euro nog altijd op tafel ligt. Bosz sprak al eerder uit dat hij niet van plan is afscheid te nemen van de Belg, maar de directie gaat het geboden bedrag 'de komende twee weken nogmaals bekijken', schrijft Elfrink. Union lijkt volgens de journalist niet van plan het geboden bedrag op te hogen om PSV te vermurwen tot een vroegtijdig vertrek. Vertessen heeft zijn zinnen ondertussen wél gezet op een overstap naar de nummer zeventien van de Bundesliga, omdat hij naar zijn zin veel te weinig aan spelen toekomt in Eindhoven. "De technisch verantwoordelijken binnen PSV denken dat het zo'n vaart allemaal niet loopt en dat alle flankaanvallers uiteindelijk behoorlijk wat speelminuten gaan maken", schrijft Elfrink echter.

Buiten Vertessen heeft Bosz ook Noa Lang, Johan Bakayoko en Hirving Lozano als opties voor de vleugels. Laatstgenoemde was de afgelopen tijd niet inzetbaar, maar keert tegen FC Twente mogelijk terug in de wedstrijdselectie, zo werd dinsdag al duidelijk. Zijn trainer is in ieder geval tevreden met de groep waarmee hij het momenteel moet doen: "Van Bosz hoeft er niemand bij als niemand weggaat", stelt Elfrink.