Erik ten Hag geeft sterspeler megaboete van 760.000 euro

Manchester United heeft een boete van twee weeksalarissen opgelegd voor zijn ongeoorloofde trip naar Noord-Ierland, zo meldt The Times. Het gaat om een bedrag van circa 760.000 euro. Trainer Erik ten Hag was niet blij met de afwezigheid van de aanvaller.

Rashford was vorige week van woensdag tot vrijdagochtend in Noord-Ierland. Hij werd gesignaleerd in nachtclubs en kroegen in Belfast. In die periode speelde Manchester United geen wedstrijden. Zondag trad de ploeg van Ten Hag wel aan tegen Newport County (2-4 zege) in de FA Cup. De spelers vertrokken zaterdag al, maar Rashford had zich ziek gemeld voor de trip, nadat hij zich vrijdag ook ziek had gemeld.

Artikel gaat verder onder video

Volgens The Times gaf Rashford op zondagochtend wel aan te kunnen spelen. Hij zou Ten Hag hebben laten weten dat hij met eigen vervoer de reis naar de club uit Zuid-Wales zou willen maken. Ten Hag droeg hem echter op om thuis te blijven. Na de wedstrijd sprak de Nederlandse trainer van een 'interne aangelegenheid' waar hij 'persoonlijk' een antwoord op zou formuleren.

Dat antwoord is dus gekomen in de vorm van een boete van circa 650.000 pond, omgerekend circa 760.000 euro. Dat staat gelijk aan twee weeksalarissen van Rashford. Volgens bronnen rondom de aanvaller was hij vrijdag daadwerkelijk ziek. Ten Hag wilde zondagavond niet reageren op de vraag of hij misleid was door Rashford. Wel had hij maandagochtend een gesprek met de broer van Rashford, die de aanvaller bijstaat, en met sportief directeur John Murtough.

Ten Hag verlangt discipline

Met de boete voor Rashford laat Ten Hag andermaal zien dat hij discipline hoog in het vaandel heeft staan. In november 2023 moest Rashford zich nog verontschuldigen voor een bezoek aan een nachtclub in Manchester na een nederlaag tegen Manchester City. Aan het begin van het huidige seizoen raakte Ten Hag in onmin met Jadon Sancho, die vervolgens individueel moest trainen. Tot slot vertrok Cristiano Ronaldo na een veelbesproken interview waarin hij Ten Hag bekritiseerde.