Erik ten Hag sprak met Brian Brobbey over wintertransfer naar Manchester United

had in de winterstop van seizoen 2021/22 de mogelijkheid om naar Manchester United te verkassen. De spits was destijds speler van RB Leipzig, waar hij weinig speelminuten maakte. Uiteindelijk wilde Brobbey koste wat het kost terug naar Ajax.

“Manchester United wilde me hebben, maar ik wilde per se definitief terug naar Ajax. Om dat mogelijk te maken, heeft mijn zaakwaarnemer José Fortes Rodriguez zelfs afgezien van zijn fikse percentage doorverkoop”, begint Brobbey tegenover De Telegraaf. Manchester United-trainer Erik ten Hag zocht zelfs contact op met zijn oud-speler.

“Hij belde me en bij United kon José zijn miljoenen euro’s wel krijgen en ik een veelvoud van mijn Ajax-salaris verdienen. Maar ons besluit stond vast: we wilden naar Ajax”, is de aanvaller duidelijk. Leipzig verhuurde Brobbey aan de Amsterdammers, die de spits vervolgens voor ruim zestien miljoen euro terugkocht. Amper een jaar daarvoor als Brobbey transfervrij vertrokken naar de Duitse topclub.

Brobbey ging in datzelfde interview met De Telegraaf in op de kritiek die hij dit seizoen te verwerken krijgt. Onder meer Ronald Koeman was tijdens een uitzending van Rondo hard voor de Ajax-aanvaller. “De uitspraken van de bondscoach raakten me. In het spelershotel van Oranje zei ik dat ik er graag met hem over wilde praten. Hij vond dat hij me meer had moeten beschermen. En daarna was het ook klaar voor me”, sprak de 21-jarige puntspeler.