Dubbel nieuws over FC Groningen: 'Verdediger verkocht, doorgaan Hondsrugderby tegen Emmen op de tocht'

FC Groningen staat voor de eerste uitgaande transfer van deze winter. Volgens het doorgaans goed ingevoerde RTV Noord wordt verdediger (25) voor een fraai bedrag verkocht aan het Engelse Huddersfield Town. Ondertussen is het nog maar de vraag of de Hondsrugderby tegen FC Emmen, die voor komende vrijdag op het programma staat, wel door kan gaan.

Balker speelt sinds de zomer van 2021 voor FC Groningen. De verdediger werd transfervrij overgenomen van Almere City, maar maakte een valse start door nog voor hij zijn debuut had kunnen maken een zware kruisbandblessure op te lopen. Pas in augustus 2022 volgde zijn debuut in Groningse dienst. Balker zou uiteindelijk 31 wedstrijden spelen in het seizoen 2022/23, waarin FC Groningen roemloos degradeerde naar de Keuken Kampioen Divisie. In die competitie kwam de verdediger dit seizoen in 19 wedstrijden binnen de lijnen en was hij driemaal trefzeker.

Balker stond al geruime tijd in de belangstelling van het Zweedse BK Häcken, daarnaast zouden ook Ludogorets, Real Salt Lake en 'een nog onbekende Championship-club' geïnteresseerd zijn geweest volgens RTV Noord. Het wordt echter dus Huddersfield, dat 21ste staat op het tweede Engelse niveau (in het Championship komen 24 clubs uit). In Huddersfield gaat Balker samenspelen met Delano Burgzorg (ex-De Graafschap en Heracles Almelo), die dit seizoen wordt gehuurd van het Duitse FSV Mainz 05.

Norovirus

Ondertussen kampt FC Groningen wel met zorgen van heel andere aard. Het Dagblad van het Noorden meldt dat daags na de 0-2 zege op Excelsior, waarmee de ploeg van Dick Lukkien zich dinsdag plaatste voor de kwartfinales van de KNVB Beker, een uitbraak van het norovirus heeft huisgehouden in de selectie. Liefst veertien (!) spelers liggen volgens de krant inmiddels op bed, daarnaast zou ook Dick Lukkien en 'een deel van de technische staf' besmet zijn. FC Groningen heeft de KNVB inmiddels verzocht om de burenruzie met FC Emmen van aanstaande vrijdag naar een later moment te verplaatsen.