'FC Groningen int miljoenen door drie transfers en denkt opnieuw aan oude bekende van Dick Lukkien'

FC Groningen lijkt op korte termijn door drie verschillende transfers miljoenen op de bankrekening bij te kunnen gaan schrijven. Verdediger is hard op weg naar Huddersfield Town, terwijl de club ook flink gaat meeprofiteren van de aanstaande transfers van oud-spelers en . Een deel van het opgehaalde bedrag zou moeten worden geherinvesteerd in de komst van , die trainer Dick Lukkien nog kent uit hun gezamenlijke periode bij FC Emmen.

Het in Groningen uitstekend ingevoerde Dagblad van het Noorden weet precies hoeveel de penningmeester van de huidige nummer acht van de Keuken Kampioen Divisie straks tegemoet mag zien. Verdediger Balker (25) levert de club - mits hij de medische keuring in Huddersfield doorstaat - een transfersom van 1,35 miljoen euro op, meldt de krant. In de persoon van Thijmen Blokzijl (18), die in het rampzalige degradatiejaar al de nodige Eredivisie-ervaring heeft opgedaan, staat zijn opvolger bovendien al klaar.

Artikel gaat verder onder video

Doorverkoop

Daarnaast doen Ngonge en Matusiwa de kassa als het goed is ook rinkelen in de Euroborg. Ngonge is hard op weg naar regerend Italiaans kampioen Napoli, dat volgens verschillende geruchten tussen de 18 en 20 miljoen euro gaat neertellen voor de aanvaller. DvhN houdt het op 19 miljoen, waarvan tien procent 'minus ontvangen transferbedragen' naar Groningen zou vloeien, wat neerkomt op nog eens 1,65 miljoen euro. Matusiwa is op zijn beurt op weg van Stade Reims naar Rennes, dat 15 miljoen euro gaat betalen voor de bij Ajax opgeleide middenvelder. FC Groningen zou daardoor 1,5 miljoen euro tegemoet kunnen zien.

Update 12.01 uur: De gezaghebbende Franse sportkrant L'Équipe meldt een akkoord over de transfer van Matusiwa. De middenvelder zou voor een bedrag van 'rond de 16 miljoen euro' de overstap naar Rennes gaan maken, wat door bonussen kan oplopen tot 20 miljoen euro. De bedoeling is dat de speler het lopende seizoen op huurbasis bij Rennes gaat afmaken, waarna de club hem in de zomer door middel van een verplichte koopoptie definitief gaat inlijven. In dat scenario lijkt FC Groningen pas over een halfjaar te kunnen meeprofiteren van de transfer van Matuswia, die de club in de zomer van 2021 een bedrag van 4 miljoen euro opleverde.

Oude bekende

Met een deel van de lonkende miljoenen zou FC Groningen zich deze winter willen melden bij een noordelijke rivaal: "De club is voornemens onder meer aan te kloppen bij FC Emmen voor de al eerder begeerde Rui Mendes, die in Drenthe nog een contract heeft tot medio 2026 (inclusief cluboptie)", schrijft de lokale krant. De 24-jarige Portugese buitenspeler zou zelf wel oren hebben naar een hereniging met Lukkien: "Mendes heeft al aangegeven toe te zijn aan een nieuwe omgeving", leest het.