'FC Volendam begaat blunder met toptalent Lequincio Zeefuik'

Een 'blunder' van FC Volendam zorgt ervoor dat gratis de overstap naar AZ lijkt te maken. De Telegraaf schrijft zaterdagavond dat Volendam zich niet slagvaardig toonde in de gesprekken met Zeefuik over een nieuw contract. Zijn verbintenis loopt in de zomer af.

Voormalig technisch manager Wim Jonk zag in Zeefuik een talentvolle aanvaller die in de toekomst een grote transfersom kon opleveren, dus werden in oktober de gesprekken geopend met zijn management (Sports Entertainment Group). Door de bestuurlijke chaos die volgde, werden de gesprekken over een nieuw contract on hold gezet.

Na het opstappen van het technisch hart op 1 december werd het ‘muisstil’ rond de mogelijke contractverlenging. AZ reageerde slagvaardig: de club maakte de interesse kenbaar en pakte door. Trainer Maarten Martens bevestigde al dat Zeefuik naar Alkmaar komt, al is nog niet helemaal zeker wanneer. De kans lijkt groot dat de jongeling komende zomer transfervrij overstapt.

Martens noemde de negentienjarige Volendam-ster een speler met 'enorme potentie'. "Op de beelden die ik van hem heb bekeken, heeft hij een uitstekende fysieke presence. En hij is verrassend met de bal aan de voeten."