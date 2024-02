'Volgende club meldt zich bij Feyenoord voor Dilrosun: avontuur buiten Europa lonkt'

Met nog minder dan twee dagen tot het sluiten van de winterse transfermarkt is het nog altijd de vraag waar de toekomst van ligt. De aanvaller mag vertrekken bij Feyenoord en werd eerder deze week weliswaar al in verband gebracht met zowel FC Lorient als Celta de Vigo, maar nu lijkt Club América de beste papieren te hebben om hem in te lijven. De Mexicanen hebben zich officieel gemeld in Rotterdam-Zuid.

Dat meldt Feyenoord-watcher Martijn Krabbendam van Voetbal International woensdagmorgen althans. Er is de laatste weken veel te doen om Dilrosun. De aanvaller maakte in de zomer van 2022 voor een bedrag van vier miljoen euro de overstap van Hertha BSC naar Feyenoord en kwam in zijn eerste seizoen nog regelmatig in actie, maar in de eerste helft van het huidige seizoen kwam hij er totaal niet aan te pas. Een winterse overgang leek in de maak, maar Dilrosun greep tijdens de voorbereiding op de tweede seizoenshelft in Spanje zijn kans en mocht zich van Arne Slot in de eerste wedstrijden na de winterstop laten zien.

Dilrosun betaalde het vertrouwen van Slot terug met een treffer tegen N.E.C., al kon hij daarmee niet voorkomen dat Feyenoord in de eerste competitiewedstrijd na de winterstop meteen twee dure punten liet liggen (2-2). Een vertrek lijkt nu toch aanstaande. FC Lorient en Celta de Vigo meldden zich al met een bod in De Kuip, maar een overgang naar Club América ligt nu het meest voor de hand. Krabbendam schrijft dat het Mexicaanse voorstel ‘volgens ingewijden’ het beste is. Het is nu aan Dilrosun om overeenstemming te bereiken met Club America, een van de grootste en meest succesvolle clubs in Mexico.

Feyenoord heeft de mogelijke vervanger van Dilrosun in elk geval al op het oog. De Rotterdammers hebben hun pijlen gericht op Luciano Rodríguez. De vleugelspeler staat momenteel onder contract bij het Uruguayaanse Liverpool FC.