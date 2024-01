Feyenoord-fans maken zich kwaad: 'Onvoorstelbaar, dit trainingskamp was er toch om weer scherp te worden?'

Na een week hard trainen hoopt Feyenoord in de oefenwedstrijd tegen 1. FSV Mainz 05 vertrouwen te tanken voor de hervatting van de Eredivisie volgende week. Arne Slot koos voor de 'sterkste' elf en zag dat zijn ploeg in de eerste 25 minuten de bovenliggende partij was, maar de eerste de beste aanval van de Duitsers resulteerde meteen in een treffer. Feyenoord-fans zijn er onderhand wel een beetje klaar mee hoe makkelijk hun favoriete ploeg de doelpunten om de oren krijgt. Zij vragen zich op X af waarop de regerend kampioen van Nederland de voorbije dagen heeft getraind.

Feyenoord sluit het trainingskamp in Spanje zaterdagmiddag af met een oefenwedstrijd tegen 1. FSV Mainz 05, de huidige nummer zestien in de Bundesliga. De wedstrijd duurt viermaal dertig minuten. Feyenoord en Mainz leken het eerste deel zonder doelpunten af te sluiten, maar een paar minuten voor het fluitsignaal van de scheidsrechter lag de bal alsnog in het net. Niet in dat van Mainz, maar aan de andere kant. Feyenoord had weliswaar het beste van het spel en kreeg via onder andere Santiago Giménez een mogelijkheid om de score te openen, maar het waren dus de Duitsers die de leiding namen. Karim Onisiwo ontdeed zich ogenschijnlijk eenvoudig van meerdere tegenstanders en vond met een leep balletje Jonathan Burkardt, die de 0-1 kon binnen knikken.