Waarom Feyenoord hoopt dat gastland Ivoorkust uit de Afrika Cup vliegt

Feyenoord lijkt voorlopig een streep te kunnen zetten door de naam van (22). De rechtsback van Nottingham Forest is in beeld om de ploeg van Arne Slot deze winter te komen versterken, maar zijn club is volgens Engelse media op dit moment niet bereid mee te werken aan een tijdelijk vertrek. Daar zou echter verandering in kunnen komen als gastland Ivoorkust sneuvelt in de groepsfase van de Afrika Cup.

Vorige week werd duidelijk dat Feyenoord Williams op het oog heeft als winterversterking. De Welshman, afkomstig uit de jeugdopleiding van Liverpool, is bij zijn huidige werkgever geen vaste basisspeler. Op zijn positie is het dringen geblazen in Nottingham: Williams moet behalve wereldkampioen Gonzalo Montiel ook de ervaren Ivoriaan Serge Aurier (onder meer ex-Paris Saint-Germain en -Tottenham Hotspur) en de Nigeriaan Ola Aina tot zijn concurrenten rekenen. Beiden zijn echter momenteel actief op Afrika Cup.

Het Engelse Sky Sports wist gisteren (dinsdag) te melden dat Williams, zolang twee van zijn concurrenten nog op het Afrikaanse kampioenschap acteren, niet weg zou mogen. Daar zou verandering kunnen komen als Aurier of Aina op korte termijn terugkeert in Nottingham. In het geval van Aina gebeurt dat zeker nog niet: Nigeria is als tweede geëindigd in groep A en daarmee zeker van een plek in de achtste finale. In diezelfde groep zit gastland Ivoorkust in de wachtkamer. De tot de titelfavorieten gerekende thuisploeg ging maandag op de laatste speeldag keihard onderuit tegen Equatoriaal-Guinea (4-0) en eindigt met drie punten op de derde plaats in de poule. Behalve de nummers één en twee van elke groep gaan ook de vier beste nummers drie door naar de volgende ronde.

In vier van de zes groepen is de einstand inmiddels bekend. Van de nummers drie van elke poule is Ivoorkust nu derde van de vier; Guinee (groep C) en Mauritanië (groep D) deden het beter, maar Ghana (groep B) presteert met twee punten nóg minder dan het thuisland. In de laatste twee poules valt vandaag (woensdag) de beslissing. In groep E zouden alle vier de deelnemende ploegen (Mali, Zuid-Afrika, Namibië én Tunesië) nog als derde kunnen eindigen. Dat geldt ook voor alle vier de ploegen in groep F (Marokko, Congo-Kinshasa, Zambia en Tanzania). Vliegt Ivoorkust eruit, dan keert Aurier terug naar Nottingham en zou Feyenoord nog een kans maken om Williams te huren, al dan niet met optie tot koop. Bekert Aurier een ronde verder, dan lijkt de kans klein dat de Premier League-club deze winter nog mee gaat werken aan een overstap.