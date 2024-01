'Feyenoord meldt zich bij Nottingham Forest voor 37-voudig international'

Feyenoord heeft zich gemeld bij Premier League-club Nottingham Forest om verdediger (22) deze winter over te nemen. De aanvallende rechtsback is ondanks zijn jonge leeftijd 37-voudig A-international namens Wales, maar heeft bij zijn huidige werkgever geen vaste basisplaats weten te veroveren.

Dat meldt het doorgaans uitstekend ingevoerde 1908 woensdagmiddag. De speler zou op huurbasis over moeten komen van zijn huidige werkgever, waarmee hij in de Engelse competitie op de vijftiende plaats van de ranglijst bivakkeert: "Feyenoord stuurt er momenteel op aan om Williams te huren van Nottingham", weet de site te melden. Bij wederzijds goedvinden zou de samenwerking komende zomer echter niet hoeven te eindigen. De club "hoopt bij een akkoord én een succesvolle uitleenbeurt langer te kunnen genieten van de rechtsback", aldus 1908.

Artikel gaat verder onder video

Williams is afkomstig uit de jeugdopleiding van Liverpool. Hij zou uiteindelijk in alle competities tot 33 duels in de hoofdmacht komen, waaronder het Champions League-groepsduel met Ajax in 2020. Als basisspeler leverde hij destijds de assist waaruit Curtis Jones de enige treffer van de wedstrijd produceerde. Door de aanwezigheid van onder meer Trent Alexander-Arnold slaagde Williams er echter niet in om een basisplaats af te dwingen in het elftal van Jürgen Klopp. In de tweede helft van het seizoen 2021/22 werd hij verhuurd aan competitiegenoot Fulham, waarna Nottingham Forest hem in de zomer van 2022 voor 20 miljoen euro definitief inlijfde.

Dit seizoen kwam Williams in alle competities dertien keer in actie namens Forest, waarvan elf keer in de Premier League. In slechts vijf gevallen deed hij dat vanaf de aftrap, verder moet hij het vooral van (korte) invalbeurten hebben. Desondanks is hij wel een vaste waarde voor zijn land. Namens Wales miste hij geen wedstrijd in de EK-kwalificatiereeks. In groep D eindigde de verrassende halvefinalist van het Europees kampioenschap van 2016 als derde achter Turkije en Kroatië, waardoor Wales zich via de play-offs moet zien te plaatsen voor de eindronde in Duitsland.

In de halve finales is het land gekoppeld aan Finland. Mocht die tegenstander verslagen worden, dan wacht een finale tegen Polen of Estland. Wordt ook die horde genomen, dan is Wales in Duitsland de ploeg de groep van het Nederlands elftal completeert. Behalve Oranje komen ook Oostenrijk en Frankrijk uit in poule D.

Extra optie

Bij Feyenoord zou Williams de concurrentiestrijd aan moeten gaan met Lutsharel Geertruida en Bart Nieuwkoop. Hoewel eerstgenoemde ook in het centrum van de defensie uit de voeten kan, speelde de Oranje-international de eerste seizoenshelft zijn meeste wedstrijden op de rechtsbackpositie. Na het vertrek van Marcus Pedersen werd Nieuwkoop afgelopen zomer teruggehaald van het Belgische Union Sint-Gillis. Mede door blessureleed is zijn tweede Roterdamse periode vooralsnog geen doorslaggevend succes te noemen.