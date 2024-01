Vertrek Santiago Giménez aanstaande?: 'Premier League-spits in beeld bij Feyenoord'

Feyenoord gaat zich deze winterstop mogelijk versterken met . De Rotterdammers zijn volgens journalist Graeme Bailey geïnteresseerd in de twintigjarige spits van Premier League-club Sheffield United. Jebbison loopt komende zomer uit zijn contract, vandaar dat Feyenoord niet de enige club is die zaken wil doen.

Zo is de naam van Jebbison ook in de Bundesliga en Serie A gevallen. Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, VfB Stuttgard en RB Leipzig houden de Engelse jeugdinternational in de gaten, terwijl vanuit Italië Juventus, Napoli, Atalanta, Lazio en Genoa interesse hebben. Alsof het nog niet genoeg was, hebben ook AS Monaco, Olympique Lyon, OGC Nice, Sevilla en Girona de Sheffield-spits op de korrel.

De hekkensluiter van de Premier League zou zo’n 500.000 euro verlangen voor Jebbison. Voor Feyenoord is dit een haalbaar bedrag, maar de concurrentie is dus moordend. Terwijl er ook vanuit Engeland sluimerende interesse is, lijkt de jongeling open te staan voor een avontuur in het buitenland. Feyenoord gaat deze winter mogelijk afscheid nemen van clubtopscorer Santiago Giménez, waardoor de Rotterdammers rondkijken voor een nieuwe spits.

Jebbison speelde dit seizoen nog geen minuut in de competitie. De spits heeft al lange tijd te maken met langdurige blessures. Nadat de Engelsman in 2018 werd opgepikt vanuit de Canadese ANB Futbol Academy, werd hij verhuurd aan Chorley en Burton Albion. In dienst van Burton bleek Jebbison een belangrijke waarde. In 23 wedstrijden maakte hij negen doelpunten voor de League One-club.