Feyenoord kan Dilrosun aan Italiaanse club slijten, maar ziet één obstakel

Feyenoord-aanvaller staat in de belangstelling van het Italiaanse Lecce, zo weet het doorgaans goed ingevoerde 1908.nl woensdagochtend te melden. De Italianen zijn op zoek naar versterking in de voorhoede en willen de buitenspeler van de Rotterdammers graag op huurbasis overnemen,

Eerder op de dag werd bekend dat Feyenoord met een zaakwaarnemersbureau wil kijken of er een eventuele nieuwe club voor Dilrosun gevonden kan worden, maar er lijkt volgens 1908.nl al concrete interesse te zijn. Er is echter één probleem, want Feyenoord wil niet meewerken aan een 'kaal leenvoorstel'. De Rotterdammers zien alleen in een definitieve transfer een interessante optie.

Artikel gaat verder onder video

Daardoor is een transfer van Dilrosun naar Lecce, dat op een dertiende plek staat in de Serie A, op dit moment ook nog niet aan de orde. Het is logisch dat Feyenoord niet staat te springen om Dilrosun te verhuren, aangezien trainer Arne Slot het door de Afrika Cup en Azië Cup de komende tijd moet doen zonder aanvallers Yankuba Minteh, Alireza Jahanbakhsh en Ayase Ueda. Met opbrengsten van een definitieve transfer van Dilrosun zou Feyenoord zich wél kunnen roeren op de transfermarkt.