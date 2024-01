Feyenoord ontvangt vier dagen voor deadline concreet bod op aanvaller

Het Franse FC Lorient is geïnteresseerd in de diensten van , zo weet 1908.nl te bevestigen na berichtgeving uit Frankrijk. Dilrosun staat in de hele maand januari al in de belangstelling van meerdere clubs, maar is vooralsnog gewoon nog speler van Feyenoord. Zondag viel de vleugelaanvaller na 45 minuten spelen in tegen FC Twente.

De Franse krant Le Parisien schrijft dat er een concrete bod is uitgebracht op Dilrosun en die informatie heeft 1908.nl ook bevestigd gekregen. Er ligt in De Kuip een aanbieding op tafel voor Dilrosun, waar technisch manager Dennis te Kloese zich de dagen over zal moeten buigen. Het is niet duidelijk hoe Feyenoord er tegenover staat en wat voor bedrag FC Lorient op tafel wil leggen voor de vleugelaanvaller.

Feyenoord zou een verkoop van Dilrosun kunnen overwegen, aangezien het zelf Luciano Rodriguez wil toevoegen aan de selectie. Het zou ruimte in het salarishuis vrijmaken en daarnaast kan Feyenoord de verkregen transfersom gebruiken. Het is echter nog maar de vraag of dit in het korte tijdsbestek van vier dagen nog gaat lukken.