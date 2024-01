Feyenoord-supporters reageren negatief op transfergerucht: 'Die is zo slecht, dit moet je niet willen'

Feyenoord heeft interesse in Borussia Dortmund-verdediger , maar niet alle supporters van de Rotterdamse club lijken vrolijk te worden van de Belg als nieuwe aanwinst. Op sociale media vraagt een overgrote meerderheid zich af waarom Feyenoord overweegt om zich bij Meunier te melden.

Die twijfel ontstaat onder meer uit de blessuregevoeligheid van Meunier. Uit statistieken blijkt dat Meunier de afgelopen jaren behoorlijk lang uit de roulatie is geweest wegens spierblessures. Inmiddels is de rechtervleugelverdediger weer fit en speelde hij eerder dit weekend negentig minuten mee in de oefenwedstrijd tegen AZ (2-2). Daarnaast is er twijfel over de leeftijd van de Belg. Meunier is 32 jaar oud en heeft daarom weinig restwaarde meer. Supporters van Feyenoord lijken liever te zijn dat Feyenoord inzet op een verdediger, die de club in de toekomst nog geld kan opleveren.

"32 jaar en veel geblesseerd. Is dit wel handig?", vraagt een supporter van de Rotterdammers zich hardop af. "Kijk zelf regelmatig Dortmund, deze gozer is echt verschrikkelijk slecht. Daarnaast al 32 jaar, blessuregevoelig en een enorm salaris. Fans van Dortmund zijn blij dat hij weggaat. Ik kan geen enkele reden verzinnen om Meunier te halen", reageert een andere supporter. Uiteraard zijn er ook Feyenoorders die blij zouden zijn als Meunier de overstap naar De Kuip zou maken, maar de overgrote meerderheid lijkt niet enthousiast.