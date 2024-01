Slot deelt merkwaardige anekdote over weerzien met Simeone: 'Toen kwam er een mannetje aangelopen...'

Arne Slot heeft in de YouTube-serie ‘Bij Andy in de auto!’ een opmerkelijk verhaal gedeeld over zijn ontmoeting met Diego Simeone voorafgaand aan de ontmoeting tussen Atlético Madrid en Feyenoord in de Champions League. De oefenmeester van de Rotterdammers werd van tevoren verteld dat Simeone eraan zou komen en gevraagd of hij hem de hand wilde schudden.

Toen Feyenoord tijdens de loting voor de groepsfase van de Champions League werd gekoppeld aan onder meer Atlético Madrid, gingen de gedachten van ongetwijfeld veel Feyenoord-supporters terug naar 8 augustus 2021. De Rotterdammers oefenden ter voorbereiding op het seizoen in de eigen Kuip tegen Atlético Madrid. De ontmoeting met de Spanjaarden had echter weinig weg van een vriendschappelijke oefenpot. Feyenoord opende via Bryan Linssen al na achttien minuten de score en vlak voor rust sloeg de vlam in de pan na een rode kaart voor Yannick Carrasco.

Artikel gaat verder onder video

Atlético Madrid kwam een paar minuten voor het einde langszij, maar een doelpunt van Naoufal Bannis in de blessuretijd bezorgde Feyenoord alsnog een knappe overwinning. Dat Atlético verloor, viel niet helemaal lekker bij Simeone. De Argentijnse coach zocht na afloop de confrontatie en deelde zelfs nog een beuk uit aan Slot. De ogen waren voorafgaand maar ook tijdens het recente treffen in de Champions League dan ook gericht op het weerzien tussen Simeone en Slot. Dat verliep echter zonder moeilijkheden, al gebeurde er voorafgaand aan het duel in het Wanda Metropolitano dus wel wat opmerkelijks.

“In de uitwedstrijd was het weer voor het eerst dat we tegen elkaar speelden”, begint Slot in gesprek met Andy van der Meijde te vertellen. “Toen kwam er een mannetje aangelopen: ‘Meneer Simeone komt eraan’. Dat had ik nog nooit meegemaakt, maar in dit geval gebeurde dat dus. Het werd aangekondigd dat hij eraan kwam. Of ik hem even een hand wilde geven. Uiteraard gebeurde dat. Maar hij spreekt helemaal geen Engels. Na de wedstrijd heb ik geprobeerd om een klein gesprekje te houden, maar er moest een tolk bij komen.”

Simeone en Slot hadden anders voldoende na te bespreken. Feyenoord speelde in de Spaanse hoofdstad misschien wel z’n beste wedstrijd van het seizoen tot nu toe en opende al vroeg de score, maar bleef uiteindelijk met lege handen achter (3-2). In De Kuip verloor de ploeg van Slot met 1-3 van de Madrilenen, die daarmee hun ticket voor de knock-outfase veiligstelden en een einde maakten aan het Rotterdamse Champions League-avontuur.