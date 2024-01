'Feyenoord-sterkhouder begeerd door twee Spaanse topclubs, de eerste meldt zich in De Kuip'

Volgens Spaanse media heeft Atlético Madrid zich inmiddels bij Feyenoord gemeld om (24) deze winter over te nemen. De middenvelder staat bovendien eveneens in de belangstelling van FC Barcelona, maar die club kan zich de komst van de Oranje-international - in tegenstelling tot Atléti - voorlopig niet veroorloven.

De krant Sport weet vrijdag te melden dat Atlético de interesse in Wieffer inmiddels kenbaar zou hebben gemaakt bij de regerend kampioen van Nederland. De middenvelder kwam in de zomer van 2022 nog voor een kleine zes ton over van stadgenoot Excelsior, inmiddels is hij een veelvoud van dat bedrag waard: "Met een marktwaarde van 18 miljoen euro zal zijn prijs rond de 25 à 30 miljoen euro liggen", verwacht de Spaanse krant.

Barcelona is naar verluidt bijzonder gecharmeerd van Wieffer, die zowel als pivot (de meest verdedigende middenvelder) als op de verder vooruitgeschoven centrale posities uit de voeten zou kunnen. "Zijn veelzijdigheid maakt hem zelfs nog interessanter", schrijft Sport dan ook. De financiële problemen zitten de club van Frenkie de Jong echter flink in de weg als het om Wieffer gaat: "Door de Financial Fair Play-regels heeft de club van president Joan Laporta nog geen vooruitgang kunnen boeken", leest het.

Atlético zou daarvan willen profiteren en 'haast maken' om Wieffer voor de neus van de competitiegenoot weg te kapen. "Er is nog niets getekend", waarschuwt Sport voor al te veel optimisme aan Madrileense kant, "maar als Barcelona echt de intentie heeft om een bod op Mats uit te brengen, moet de club liever vroeger dan later in actie komen." Wieffer heeft in De Kuip nog een contract tot medio 2027.