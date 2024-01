Krabbendam komt met een voor Feyenoord pijnlijke conclusie: 'Dan heb je wel een probleem'

Het duel tussen Vitesse en Feyenoord bewees andermaal hoe ‘ernstig’ afhankelijk Feyenoord is van . Dat stelt Martijn Krabbendam van Voetbal International althans. De clubwatcher zag Feyenoord en vooral Giménez voldoende kansen creëren, maar de Mexicaan had zijn vizier niet op scherp staan en dat zorgde er mede voor dat de Rotterdammers uiteindelijk tot het gaatje moesten gaan om de overwinning over de streep te trekken. Volgens Krabbendam is het voor Feyenoord te hopen dat Giménez snel weer zijn goede vorm terugvindt.

Feyenoord had in de uitwedstrijd tegen Vitesse nog het een en ander recht te zetten. Het elftal van trainer Arne Slot kwam vorige week in de thuiswedstrijd tegen N.E.C. niet verder dan een 2-2 gelijkspel en beleefde daarmee een uiterst teleurstellend begin van 2024. Ook in Arnhem haalde Feyenoord bij lange na niet het niveau dat het kán halen. “Een beetje op de manier zoals vorige week, alleen vond Slot dat nog erger dan vandaag (zondag, red.)”, klinkt het namens Krabbendam op de site van Voetbal International over het optreden van Feyenoord in Stadion Gelredome.

Slot vond zijn ploeg voor de rust nog heel goed voor de dag komen, maar moest tegelijkertijd constateren dat zijn spelers wederom erg slordig met de kansen omgingen. “Ze hadden die wedstrijd voor rust al moeten beslissen. Dat vergeten ze en hebben ze wel vaker gedaan, dan houden ze het spannend en dan wordt het spannend”, zag Krabbendam. “Dan kan het zomaar nog gelijk worden en hebben ze de mazzel dat Lingr wat beter oplet dan die verdedigers van Vitesse, want anders lijd je hier puntenverlies. Waar een overwinning nodig was om het gat met FC Twente en AZ weer groot te maken en ook groot te houden.”

Slot hekelde na afloop het aantal gemiste kansen van zijn ploeg en stelde dat het woensdagavond tegen PSV in de strijd om een plek in de kwartfinale van de KNVB Beker écht beter moet, anders dreigt een voortijdig einde van het bekeravontuur. “Dat is toch logisch? Als je die kansen bij elkaar speelt en je hebt je topscorer lopen… Hoeveel kansen miste Giménez nou vandaag? Twee grote wel? Twee of drie? Dat kan natuurlijk een keer, maar hij is de enige die voor doelpunten zorgt bij Feyenoord”, stelt Krabbendam. “Je bent nu afhankelijk van een van richting veranderd afstandsschot en een intikkertje dat toevallig goed valt. Dan heb je echt fortuin nodig om tot kansen en goals te komen.”

Krabbendam is kritisch op Giménez. De Mexicaan staat weliswaar al op negentien competitietreffers, maar heeft de laatste tijd wel erg veel kansen nodig om tot scoren te komen. Tegen Vitesse wist hij het net niet te vinden. “Giménez, je topscorer, moet gewoon die ballen maken. Daar is hij voor aangenomen. Iedereen heeft het over die Coen Dillen-index, maar dan moet hij dit soort ballen wel maken. Dan kan hij nog een tijdje blijven meedoen in die race met Vangelis Pavlidis en Luuk de Jong. Dat lukt niet en dat bewijst nog maar eens hoe ernstig Feyenoord afhankelijk is van z’n spits. Als je tweede spits (Ayase Ueda, red.) dan bij de Azië Cup zit, dan heb je wel een probleem als je je kansen niet afmaakt.”