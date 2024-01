Ajax staat op het punt om na een klein half jaar alweer afscheid te nemen van . De Amsterdammers telden afgelopen zomer nog liefst zestien miljoen euro neer om de aanvaller over te nemen van FC Metz, maar hij kwam er in de eerste seizoenshelft totaal niet aan te pas. Mikautadze maakt het seizoen naar alle waarschijnlijkheid op huurbasis af bij zijn vorige werkgever. Mikos Gouka denkt dat het een verstandige zet is.

Ajax had al de beschikking over Brian Brobbey en Chuba Akpom toen toenmalig technisch directeur Sven Mislintat besloot om in de persoon van Mikautadze nóg een spits naar Amsterdam te halen. De Georgiër mocht het in het wit-rood-wit op verschillende posities laten zien, maar geen enkele keer op de plek waar hij in Frankrijk zijn transfer naar Ajax afdwong. Het huwelijk tussen Ajax en Mikautadze blijft mogelijk beperkt tot slechts negen wedstrijden. De Amsterdammers meldden dinsdagmiddag dat hij niet tot de selectie behoort voor het trainingskamp in Spanje.

Mikautadze is volgens verschillende media op de weg terug naar FC Metz, dat hem voor de rest van het seizoen op huurbasis overneemt. “Ik zou het wel doen. Ajax is voor de winterstop zó zwak gebleken, dat als je nu niet speelt de kans wel heel klein is dat het nog een succesverhaal gaat worden”, zegt Gouka in de Voetbalpodcast van het Algemeen Dagblad over het aanstaande bliksemvertrek van Mikautadze. “Die jongen verpietert een beetje. Hij heeft heel veel geld gekost. Je kunt hem op deze manier misschien nog een beetje aan marktwaarde terug laten winnen. Dat gaat in de Eredivisie moeilijk zijn.”

Omdat Mikautadze dit seizoen al minuten maakte voor zowel Ajax als FC Metz, is een terugkeer naar de huidige nummer veertien van de Ligue 1 de enige optie voor de Amsterdammers en de aanvaller. De hoofdstedelingen hoopten deze maand al een transfersom van vijftien miljoen euro te kunnen ontvangen, maar zo ver wil FC Metz (nog) niet gaan. Gezien de recente prestaties van Mikautadze - waaronder in de dramatische bekerwedstrijd tegen de amateurs van Hercules - zou het ook wel een enorme stunt zijn als Ajax nu zóveel voor hem zou ontvangen. “Ik sta er niet bij op het trainingsveld bij Ajax of in de kleedkamer, maar ik kan me voorstellen dat hij ook een beetje met zijn ziel onder zijn arm loopt. Het is niet geworden wat hij ervan gehoopt had, terwijl er een gigantisch bedrag voor hem is betaald”, aldus Gouka.