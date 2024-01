Feyenoord weet dit jaar in competitieverband nog niet te winnen in De Kuip

De wedstrijd tussen Feyenoord en FC Twente heeft zondag geen doelpunten en dus ook geen winnaar opgeleverd (0-0). Grote kansen waren er wel. Zo konden de Tukkers op een 0-1 voorsprong komen, maar door te vroeg inlopen stond Michel Vlap buitenspel en werd er een goal afgekeurd. Gelijk aan het begin van de tweede helft kregen de Rotterdammers een penalty, maar de poging van werd gepakt door .

Feyenoord maakt een goede week door, want op zondag werd er nog van Vitesse (1-2) gewonnen en woensdag versloeg de ploeg van Arne Slot het toen nog ongeslagen PSV (1-0). FC Twente daarentegen had het wat zwaarder vorige week, want de ploeg verloor met 1-0 van NEC. Om nog in het spoor te blijven van de Rotterdammers moeten de Tukkers dan ook winnen. Voorafgaand aan de wedstrijd was het gat tussen beide ploegen nog vijf punten.

In de eerste helft was niet te zien dat één van de twee ploegen wilde winnen, want het spel was erg rommelig en veel kansen werden er niet gecreëerd. Al had FC Twente wel op 0-1 voorsprong moeten komen, want Michel Vlap en Joshua Brenet liepen samen op het doel van Bijlow af. De gelegenheidsrechtsbuiten gaf voor op de linksbuiten en die schoot binnen, maar Vlap bleef niet achter de bal en dus was het buitenspel. Een enorme kans werd dus verprutst. Voor de rest werden er aan beide kanten niet echt noemenswaardige schoten gelost.

De tweede helft begon wel gelijk met een grote kans, want Feyenoord kreeg een strafschop. Igor Paixao dook de zestien in, maar werd onderuit gehaald. Allard Lindhout twijfelde niet en legde de bal op de stip. Giménez ging achter de bal staan en schoot in de linkeronderhoek, maar de bal werd gekeerd door keeper Unnerstall. Er volgde ook nog een rebound voor Dávid Hancko, alleen ook deze poging werd gepakt door de doelman.

Het lukt Giménez al een tijd niet meer om te scoren en ook na de gemiste penalty kreeg de Mexicaan nog een grote kans, maar weer ging de bal niet langs de lange Duitser. De spits schoot de bal in de korte hoek, maar de bal kwam tegen de voet van Unnerstall aan. FC Twente kwam ook helemaal niet meer aan voetballen toe en de ploeg roeide elke bal naar voren. Maar echt grote kansen had Feyenoord buiten de genoemde mogelijkheden niet.

Weinig grote kansen betekent ook weinig kansen voor een goal en een goal kwam er ook niet. Daarom houden deze ploegen elkaar in evenwicht en blijft het verschil op de ranglijst vijf punten. PSV loopt dit weekend weer twee punten uit op de Rotterdammers. Daar hoeft Feyenoord voorlopig niet meer naar te kijken.