Kristoffer Peterson keert na vier jaar transfervrij terug in de Eredivisie

keert vier jaar na zijn vertrek bij FC Utrecht terug in de Eredivisie. Fortuna Sittard maakt dinsdag bekend dat de aanvaller transfervrij overkomt van het Israëlische Hapoel Be'er Sheva, waar hij mocht vertrekken in verband met de oorlog tussen dat land en Hamas. Peterson tekent voor 2,5 seizoen bij de club van trainer Danny Buijs.

Met de 29-jarige Zweed haalt Fortuna een ervaren Eredivisiespeler in huis. Peterson speelde in de jeugd van Liverpool en tekende in 2014 bij FC Utrecht, dat hem na anderhalf seizoen een halfjaar op huurbasis naar Roda JC liet vertrekken. In de winter van 2017 volgde een overstap naar Heracles Almelo, dat hem in de zomer van 2019 voor ruim een half miljoen euro verkocht aan het Engelse Swansea City. Utrecht huurde de speler vervolgens een half seizoen van de Engelsen. In totaal kwam hij 130 keer in actie in de Eredivisie, waarin hij goed was voor 28 doelpunten en negentien assists. Na zijn tweede periode in de Domstad kwam Peterson ook nog uit voor Fortuna Düsseldorf en sinds de zomer van 2023 bij Hapoel in Israël.

Artikel gaat verder onder video

"Ik ben blij om terug te keren op de Nederlandse velden. Ik heb hier hele mooie periodes beleefd en ik weet daardoor goed wat ik van de Nederlandse competitie kan verwachten. Ik hoop zo snel mogelijk fit te geraken en een bijdrage te kunnen leveren aan de successen van dit team", laat Peterson weten op de website van Fortuna. Technisch manager Americo Branco toont zich eveneens verheugd over de komst van de aanvaller: "Hij heeft in voorgaande jaren aanzienlijke ervaring opgedaan in de Eredivisie, waardoor hij het land en de competitie goed kent. Daarnaast heeft Kristoffer all-round kwaliteiten die de selectie verder doen versterken."

Fortuna beëindigde de eerste seizoenshelft als nummer tien van de Eredivisie, met negentien punten uit zestien duels. Dat zijn er evenveel als nummer negen sc Heerenveen, maar slechts vijf meer dan nummer zestien RKC Waalwijk. De Limburgers kunnen dus zowel naar de play-offplaatsen voor Europees voetbal als die om degradatie kijken. Komende zaterdag hervat Fortuna de competitie tegen Sparta Rotterdam. De wedstrijd in Sittard begint om 16.30 uur.