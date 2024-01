'Fortuna en Hellas Verona doen opnieuw zaken: opvolger Noslin bewandelt omgekeerde weg'

Fortuna Sittard lijkt voor een dubbele deal met Serie A-club Hellas Verona te staan. De nummer twaalf van de Eredivisie ziet naar Italië vertrekken, maar haalt in de persoon van zijn opvolger op bij de laagvlieger in de Italiaanse competitie.

Dat meldt Voetbal International althans. Noslin bevestigde zaterdagavond voor de camera's van ESPN al dat hij op korte termijn de overstap naar Verona gaat maken; bij de nummer achttien van de Serie A wordt hij weer de opvolger van Cyril Ngonge. De oud-speler van RKC Waalwijk en FC Groningen maakte eerder deze winter een fraaie binnenlandse transfer naar regerend kampioen Napoli.

Artikel gaat verder onder video

Om het vertrek van Noslin op te vangen zou Braaf op huurbasis de omgekeerde weg gaan bewandelen. De 21-jarige buitenspeler staat sinds afgelopen zomer onder contract bij de Italiaanse club, dat hem eerder al een half seizoen huurde van Borussia Dortmund. In Duitsland speelde de voormalig international van Oranje Onder-18 in het tweede elftal. Eerder maakte hij deel uit van de jeugdopleidingen van Ajax, PSV en Manchester City. In dienst van die laatste club deed hij al eerder ervaring op in de Serie A, toen hij een seizoen verhuurd werd aan Udinese.

Hellas ziet het overigens nog altijd zitten in Braaf, getuige het feit dat de club geen optie tot koop in het huurcontract van de Nederlander met Fortuna Sittard zou willen opnemen. In het jaar dat hij nu bij de club onder contract staat, kwam de Nederlander vooralsnog niet verder dan zes competitiewedstrijden, waarvan slechts twee als basisspeler.