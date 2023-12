‘Ik heb in de Johan Cruijff ArenA gespeeld, waarom zou ik Oranje niet kunnen halen?’

droomt hardop van een stap hogerop. De 24-jarige aanvaller is bezig aan zijn derde seizoen in dienst van Fortuna Sittard, maar kijkt voorzichtig al verder. Het Nederlands elftal halen zou voor Noslin de ultieme droom zijn.

In gesprek met EPSN spreekt Noslin deze week over zijn ambities. “Wie weet komen er deze winter al, of aankomende zomer mooie dingen op mijn pad”, droomt de rechtsbuiten, dit seizoen in dertien competitieduels voor Fortuna Sittard goed voor drie doelpunten en een assist, hardop over een transfer.

Noslin werd geboren in Amsterdam en groeide op onder de rook van de Johan Cruijff ArenA. Hij belandde pas laat in de profvoetballerij: in de zomer van 2021 maakte hij de overstap van vijfdedivisionist naar TOP Oss. Na enkele maanden verkaste hij naar Fortuna Sittard. “Ik zal nooit vergeten dat ik broodjes bezorgde voor de Subway en onder de Johan Cruijff Arena doorreed”, blikt Noslin terug op zijn jeugd. “Dan stond ik af en toe even vijf minuten stil bij het stadion om te zeggen dat ik daar over een aantal jaar zou gaan spelen. Als ik dit doel al heb kunnen halen, waarom zou het Nederlands elftal halen of in de Champions League spelen dan onmogelijk zijn? Jamie Vardy en Denzel Dumfries laten zien dat het kan.”

“Als het mij niet lukt om deze doelen te behalen, dan wil ik tegen mijzelf kunnen zeggen dat ik er alles aan heb gedaan. Mijn ultieme doel is spelen voor Barcelona”, vervolgt Noslin. “Ik ben ervan overtuigd dat als je je optrekt aan een groot doel, je kans om daarbij in de buurt te komen alleen maar groter wordt.”