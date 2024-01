Goed nieuws voor Ajax: blessuregeval mikt op rentree binnen enkele weken

is op de weg terug van zijn hamstringblessure. De aanvaller annex middenvelder raakte in december geblesseerd toen Jong Ajax het opnam tegen FC Den Bosch. AjaxShowtime weet dat de revalidatie van Godts voorspoedig verloopt en zijn rentree steeds dichterbij komt.

In de slotfase in de wedstrijd tegen Den Bosch ging de Belg naar het gras. Op het eerste oog leek Godts een ernstige knieblessure op te lopen, maar achteraf bleek dat het ging om ‘slechts’ een hamstringblessure. Dit was een grote opluchting, want een blessure aan de hamstring duurt veel korter dan een blessure aan de knie.

Godts werkt in België aan zijn revalidatie met fysiotherapeut Bert Driessen van Move to Cure. Volgens AjaxShowtime gaat het proces de goede kant op, en loopt Godts inmiddels weer. Het is nog onduidelijk op welke datum de aanvaller zijn rentree kan maken, maar de verwachting is dat dit al vóór februari is.

Godts werd afgelopen zomer overgeheveld naar het eerste elftal van Ajax. De achttienjarige vleugelaanvaller moest het in de eerste seizoenshelft vooralsnog doen met minuten bij Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie. Op het tweede niveau van Nederland laat Godts zich gelden: in twaalf wedstrijden was hij goed voor zes goals en drie assists.