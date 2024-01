'Bergwijn zadelt ploeggenoot bij Ajax met veel druk op'

deed er niet verstandig aan om Brian Brobbey een strafschop te gunnen in de wedstrijd tussen Ajax en RKC Waalwijk. Dat is althans het oordeel van Valentijn Driessen: volgens de chef voetbal van De Telegraaf handelde Bergwijn niet in het teambelang. Bij een 3-1 stand miste Brobbey de penalty, maar uiteindelijk won Ajax alsnog met 4-1.

Clubwatcher Mike Verweij vindt dat Bergwijn wél in het teambelang handelde. “Hij heeft het doel om Brobbey een nog beter gevoel te geven. Ik vond het een heel mooi gebaar van Bergwijn”, zegt hij in de podcast Kick-Off. Driessen is het daar niet mee eens. “Het is heel dom. Je zadelt die gozer met geweldig veel druk op. Die bal moet erin. Als je een bal krijgt, moet je ‘m maken. Hij moet het gewoon niet doen.”

Verweij geeft toe dat het ‘een andere discussie’ is of het besluit van Bergwijn verstandig was. “Ik verwacht van een aanvoerder verstandige beslissingen”, antwoordt Driessen. “Ik vind het helemaal niet in het teambelang gedacht.”

Toch denkt Verweij dat de keuze goed had kunnen uitpakken. “Als Brobbey op deze manier z’n derde had gemaakt, zou Bergwijn complimenten krijgen. ‘Echt top van die aanvoerder, Brobbey maakt nu z’n eerste hattrick!’, zou dan gezegd worden. Maar hij maakt ‘m niet. Daar heb jij gelijk in. Normaal gesproken vliegt zo’n bal erin. Dan was het een uitstekende beslissing geweest van Bergwijn.”