Tafelgast Oranjewinter stelt Hélène Hendriks diep teleur: 'Jij gaat vreemd!'

Hélène Hendriks heeft vrijdagavond in de laatste uitzending van De Oranjewinter haar teleurstelling uitgesproken over tafelgast Ben van den Burg. De oud-schaatser, die tegenwoordig door het leven gaat als tech-specialist, schoof eerder deze week immers aan bij de concurrerende talkshow Renze op RTL4.

"Ik wil deze uitzending toch even beginnen met te zeggen dat ik teleurgesteld ben in jou", richt Hendriks zich bij de start van de talkshow tot Van den Burg. "Jij gaat vreemd", vervolgt de presentatrice, "gewoon bloedordinair vreemd", fulmineert Hendriks. "Het is wel met Renze", verdedigt Van den Berg zich, waarop Hendriks direct reageert: "Dat is nog erger!"

Hendriks was de afgelopen weken met De Oranjewinter te zien op het tijdslot van Vandaag Inside. De presentatrice deed dat tot volle tevredenheid, blijkt ook uit de kijkcijfers. Donderdag schreef Tina Nijkamp dat de show een dag eerder meer dan een miljoen kijkers had getrokken. De uitzending van vrijdag was voorlopig de laatste: vanaf maandag zijn Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp weer vijf dagen per week te zien met Vandaag Inside.