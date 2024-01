'Hellas Verona shopt opnieuw in de Eredivisie: 24-jarige Amsterdammer moet Ngonge doen vergeten'

heeft zijn laatste wedstrijd voor Fortuna Sittard naar alle waarschijnlijkheid al gespeeld. De 24-jarige aanvaller uit Amsterdam zit momenteel een schorsing uit vanwege zijn rode kaart in de uitwedstrijd tegen N.E.C. voor de winterstop, maar staat ook op het punt om een transfer te maken naar Italië. Volgens de doorgaans goed geïnformeerde Gianluca Di Marzio wordt Noslin bij Hellas Verona de vervanger van , de voormalig FC Groningen-speler die eerder deze week verkaste naar Napoli.

Di Marzio schrijft zaterdagmorgen dat Noslin zondag al arriveert in Verono voor zijn medische keuring bij de huidige nummer achttien in de Serie A. Hellas Verona neemt de aanvaller naar verluidt voor de rest van het seizoen op huurbasis over van Fortuna Sittard. De Italianen bedingen een verplichte optie tot koop. Die bedraagt naar verluidt zo’n drie miljoen euro. Daarmee maakt Fortuna Sittard na dit seizoen flink wat winst op Noslin. De Amsterdammer maakte in de zomer van 2021 transfervrij de overstap van TOP Oss naar de Limburgers.

Daarvoor kwam Noslin uit voor onder meer de amateurs van USV Hercules en DHSC Utrecht. Voor Fortuna Sittard kwam hij uiteindelijk 71 keer in actie. Hij was goed voor tien doelpunten en vier assists. Dit seizoen was hij een van de blikvangers bij Fortuna Sittard. In dertien wedstrijden in alle competities (Eredivisie en KNVB Beker) scoorde hij viermaal en verzorgde hij twee assists. Noslin liet op 3 september nog na om Fortuna Sittard langs Ajax te schieten. De Amsterdammer kon de club uit zijn geboortestad vanaf de strafschopstip veel pijn doen, maar zijn inzet vloog hoog over het doel van doelman Jay Gorter.

Noslin speelde op 15 december zijn laatste officiële wedstrijd voor Fortuna Sittard. De aanvaller werd op bezoek bij N.E.C. al na 24 minuten uit het veld gestuurd. De Nijmegenaren zouden uiteindelijk met 4-1 winnen. De onafhankelijke commissie van beroep betaald voetbal legde Noslin een schorsing van drie wedstrijden op, waarvan één voorwaardelijk. Hij wordt bij Hellas Verona dus de vervanger van Ngonge. De oud-speler van onder meer RKC Waalwijk en FC Groningen transfereerde eerder deze week voor een bedrag van achttien miljoen euro naar Napoli, de regerend kampioen van Italië. Noslin heeft bij Hellas Verona dus grote schoenen te vullen.