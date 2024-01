Hendriks en Van 't Schip komen samen tot 'goede bijnaam' voor Ajax-speler

John van 't Schip heeft samen met Hélène Hendriks een nieuwe bijnaam bedacht voor . De trainer van Ajax is tevreden over wat de IJslandse middenvelder de laatste tijd laat zien. Waar Hlynsson vorige week trefzeker was tegen RKC Waalwijk, maakte hij zaterdagavond een doelpunt tegen Heracles Almelo.

Mede dankzij het doelpunt van Hlynsson won Ajax met 2-4 bij Heracles Almelo. "We waren in de eerste helft te langzaam en leden te veel onnodig balverlies op het middenveld. In de tweede helft was er een goede fase waarin we goed voetbal speelden en goede goals maakten. De bal van Hato op Brobbey was prachtig. Een goede goal van Berghuis en ook de kleine Kristian maakte een bekeken goal", aldus Van 't Schip voor de camera van ESPN.

"Je had het over die kleine, Hlynsson. Hij traint op bekeken schoten, toch?", vraagt Hendriks. "Vorige week deed hij het met rechts, nu met links. Ik vind dat hij daarnaast ook een heel goede wedstrijd heeft gespeeld. Het is een slimme speler. Staat goed opgesteld tussen de linies. Hij vormt een goed koppel met Steven Berghuis en vandaag ook met Tristan Gooijer. Hij had vlak voor de winterstop een moeilijke fase waarin hij wat vermoeid was, maar hij is op de weg terug", reageert Van 't Schip.

"Kleine Kris", oppert Hendriks als bijnaam voor Hlynsson. "Kleine Kris, ja", geeft Van 't Schip zijn goedkeuring. "Goede bijnaam", vindt Hendriks.