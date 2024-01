Joël Drommel verschaft dag na bekeruitschakeling duidelijkheid over zijn toekomst bij PSV

keepte gisteren (woensdag) in principe zijn laatste wedstrijd van het seizoen namens PSV. De vaste stand-in van eerste keus mag immers alleen in het KNVB Bekertoernooi opdraven, na de uitschakeling door Feyenoord komt de 27-jarige doelman normaal gesproken alleen nog in aanmerking voor speelminuten als zijn Argentijnse concurrent geblesseerd raakt. In gesprek met het Eindhovens Dagblad verschaft Drommel duidelijkheid over zijn toekomst in het Philips Stadion.

In de zomer van 2021 telde PSV nog 3,5 miljoen euro neer om Drommel over te nemen van FC Twente, de club waar hij zijn doorbraak in het betaald voetbal beleefde. De doelman begon als eerste keus aan het seizoen 21/22, maar raakte daarna zijn basisplaats kwijt aan Yvon Mvogo, die destijds gehuurd werd van RB Leipzig. Na het vertrek van de Zwitser arriveerde in de persoon van Benítez een nieuwe eerste keeper in Eindhoven, afgelopen seizoen speelde Drommel daarom alleen in het (gewonnen) bekertoernooi. Onder de huidige trainer, Peter Bosz, blijft dezelfde hiërarchie van kracht.

Hoewel het PSV-contract van Drommel nog doorloopt tot medio 2026, hoopt de sluitpost voor die tijd ergens eerste keeper te kunnen worden. Lukt dat niet in Eindhoven, dan is een transfer dus een logisch gevolg. In de laatste week van de huidige winterse transferperiode gaat er echter niets gebeuren, schrijft clubwatcher Rik Elfrink: "Een vertrek in de winterstop is niet aan de orde, ook niet nu PSV uit het bekertoernooi ligt en er voor Drommel geen enkel officieel duel meer lonkt om zijn kunsten te tonen." Komende zomer liggen de kaarten echter anders: "Na dit seizoen kijkt hij verder, maar daar had Drommel woensdag geen oog voor."

Uitschakeling

De reden daarvoor is duidelijk: PSV werd in De Kuip uitgeschakeld in het bekertoernooi, na afloop ging het vooral over het moment tussen Noa Lang en Mats Wieffer in de tweede helft, dat de bezoekers (tot groot ongenoegen van heel Eindhoven en omstreken) geen penalty opleverde. Ook voor Drommel was dat een hard gelag: "We hebben in de kleedkamer direct de beelden gezien. Iedereen is het er wel over eens denk ik dat we een penalty moesten krijgen. We zijn in de beker twee jaar ongeslagen geweest en dat was mooi, maar nu is het ineens klaar.” Dat laatste kan dus letterlijk worden genomen: "Ik mocht in het bekertoernooi keepen en je weet nu niet of het voor de rest van het seizoen klaar is. Anderen spelen dit seizoen nog volop. Dat is niet makkelijk", geeft de keeper toe. Toch hoeft PSV niet te vrezen voor een ontevreden reserve: "Je wilt graag spelen, maar ik blijf altijd mijn best doen en zal nooit opgeven. Ik sta er als men wil dat ik er sta. In principe blijf ik dit seizoen en ik ga me voor elke training en wedstrijd honderd procent opladen. Qua mentaliteit zit het goed.”