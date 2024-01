Ibrahim Afellay: 'Een speler uit Israël binnenhalen mag wel?'

Ibrahim Afellay heeft weinig begrip voor de discussie over de transfer van , die FC Twente inruilt voor Spartak Moskou. Bij Studio Voetbal wijst Afellay erop dat de transfer legaal is en ook de morele kant van de discussie niet gevoerd moet worden over de rug van spelers.

“Moeten spelers nou de politieke problemen gaan oplossen? Als jij vijf of zes keer meer kunt verdienen… Dan kunnen we wel allemaal de moraalridder uithangen, maar zo werkt het niet”, zegt Afellay zondagavond bij het praatprogramma. “En Twente was een paar jaar geleden bijna dood. Dus als zij dit bedrag kunnen krijgen, dan begrijp ik dat ze daarvoor kiezen. De speler wil het ook en het is gewoon een legale constructie, toch? Ik begrijp de discussie dan niet.”

Presentator Sjoerd van Ramshorst wijst Afellay erop dat de discussie ook gaat over de moraliteit. “Morele discussie… Ja, NEC haalt ook een speler uit Israël”, doelt hij op de komst van Tjaronn Chery, die op huurbasis overkwam van Maccabi Haifa. “Die zijn ook in oorlog, toch? Maar dat kan wel? Dat bedoel ik. Het is meten met twee maten. Spelers moeten niet geassocieerd worden met politieke problematiek. Clubs hebben de vrijheid om te onderhandelen als de regels daarnaar zijn.”

'Directeurs FC Twente zijn overruled'

Zondagochtend schetste Hans Kraay junior bij Goedemorgen Eredivisie de gang van zaken rondom de transfer van Ugalde. Hij zei dat Jan Streuer en Arnold Bruggink liever niet zagen dat Ugalde de gevoelige stap naar Rusland maakte. Volgens Kraay bood Spartak Moskou op een gegeven moment zo veel geld dat Bruggink en Streuer de transfer niet konden tegenhouden. "Zij zijn overruled door de Raad van Commissarissen, heb ik begrepen. De Raad van Commissarissen heeft gezegd: dit kunnen we als Twente niet laten lopen."

Spartak Moskou is eigendom van twee oligarchen (Leonid Fedun en Vagit Alekperov), naar verluidt bekenden van president Vladimir Poetin. Zij staan echter niet op de sanctielijsten van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, waardoor Twente in principe zaken met de Russische club mag doen.