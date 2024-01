Kraay weet meer over gevoelige transfer Ugalde: 'Zij zijn overruled'

Hans Kraay junior denkt te weten hoe de transfer van naar Spartak Moskou tot stand is gekomen. Volgens de analist van ESPN zijn technisch directeur Arnold Bruggink en adviseur Jan Streuer overruled door de Raad van Commissarissen van FC Twente.

Ugalde staat op het punt Twente voor naar verluidt vijftien miljoen euro in te ruilen voor Spartak Moskou. De aanstaande transfer van de 21-jarige aanvaller ligt gevoelig. Spartak Moskou is namelijk eigendom van twee oligarchen (Leonid Fedun en Vagit Alekperov), naar verluidt bekenden van president Vladimir Poetin. Zij staan echter niet op de sanctielijsten van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, waardoor Twente in principe zaken met de Russische club mag doen.

"Ik denk dat ik een klein beetje weet hoe het is gegaan", begint Kraay aan tafel bij Goedemorgen Eredivisie. "Ugalde is met een ongelooflijk miljoenensalaris de kop gek gemaakt door Spartak Moskou. Hij heeft blijkbaar tegen Jan Streuer en Arnold Bruggink gezegd: ik wil daar echt naartoe. Toen er steeds meer geld werd geboden, zijn Streuer en Bruggink met Ugalde om tafel gegaan. Ze hebben gezegd: blijf bij ons, we vinden het principieel gevoelig om je verkopen aan een Russische club. Er gaan Duitse en Spaanse clubs komen. Italiaanse clubs hebben zich via zaakwaarnemers bij ons gemeld. Blijf bij ons en ga naar zo'n land."

Volgens Kraay bood Spartak Moskou op een gegeven moment zo veel geld dat Bruggink en Streuer de transfer niet konden tegenhouden. "Zij zijn overruled door de Raad van Commissarissen, heb ik begrepen. De Raad van Commissarissen heeft gezegd: dit kunnen we als Twente niet laten lopen. En de Raad van Commissarissen is bij een club de baas. De Raad van Commissarissen zegt misschien ook wel: we brengen geen geld naar een land dat al een eeuwigheid oorlog voert met Oekraïne, we halen geld."