Indrukwekkende beelden van Boszball leiden tot Duitse en Franse reacties

Er staat dit seizoen geen maat op PSV in Nederland. De ploeg van Peter Bosz heeft nog geen punt laten liggen in de Eredivisie en swingde woensdagavond in de tweede ronde van de KNVB Beker langs FC Twente (3-1). Op social media deelt de Eindhovense club beelden van het indrukwekkende Boszball, wat zelfs in het buitenland tot reacties leidt.

In het 1 minuut en 27 seconden durende filmpje is te zien hoe PSV op een 3-0 voorsprong komt. Nog mooier dan de afronding van Johan Bakayoko is de aanval die leidt tot het doelpunt. PSV speelt zich ogenschijnlijk doodeenvoudig onder de druk van Twente vandaan en verschijnt al combinerend voor het doel van Lars Unnerstall. De poging van Guus Til wordt weliswaar van de lijn gehaald, maar even later schiet Bakayoko alsnog raak.

De door PSV gedeelde beelden zijn op het moment van schrijven op X meer dan honderdduizend keer bekeken. "Zij gaan een vijfsterrenmenu van ons maken", reageert een supporter van Borussia Dortmund, de tegenstander van PSV in de achtste finale van de Champions League. "Het waren onze spelers die zo slecht waren. Wat een verrassing", aldus een cynische supporter van Olympique Lyonnais, de vorige club van Bosz.