Jan Joost van Gangelen noemt het 'gekste' Eredivisiemoment uit zijn loopbaan: 'Mensen waren dronken van geluk'

Jan Joost van Gangelen heeft de even zinderende als bizarre strijd om de landstitel in 2007 nog altijd op helder zijn netvlies staan. Sterker nog, de presentator van ESPN noemt de laatste speeldag van het seizoen 2006/07 het ‘gekste’ wat hij op werkgebied heeft meegemaakt. Ajax, AZ én PSV streden alle drie om het kampioenschap. AZ had bij aanvang de beste papieren, maar de Eindhovenaren gingen er uiteindelijk met de schaal vandoor.

Supporters van Ajax en vooral AZ zullen liever niet zo snel worden herinnerd aan de zinderende ontknoping op 29 april 2007, maar PSV-fans zullen er ongetwijfeld nooit genoeg van krijgen. Van de drie clubs die op de laatste speelronde nog streden om het kampioenschap had PSV de kleinste kans om er nog met de schaal vandoor te gaan. De Eindhovenaren begonnen de dag als nummer drie en moesten in ieder geval hopen op een nederlaag van AZ. De ploeg van trainer Louis van Gaal werd echter sterk genoeg geacht om de uitwedstrijd tegen Excelsior te winnen en de landstitel in de wacht te slepen.

Maar het liep die middag helemaal anders. Van Gangelen kan zich de ontwikkelingen in Rotterdam, Tilburg (waar Ajax het opnam tegen Willem II) en Eindhoven nog heel goed herinneren. “Ik vind het altijd leuk om naar die promotie- en degradatiewedstrijden te gaan. Dat gaat dan om één plek in de Eredivisie. Al die clubs staan onder hoogspanning, iedereen is bloednerveus. Daar heb ik hele rare ontknopingen gezien”, reageert Van Gangelen bij De Oranjewinter in eerste instantie op de vraag wat in al die jaren zijn favoriete moment is geweest. “Go Ahead tegen RKC bijvoorbeeld. Niemand wist na afloop hoeveel het geworden was (4-5, red.). Maar het gekste kampioensfeest, want daar gaat het uiteindelijk om, was in 2007.”

Van Gangelen werd door zijn werkgever naar Rotterdam gestuurd, waar AZ aan een overwinning genoeg had gehad om zich te kronen tot landskampioen. “AZ stond op poleposition. Van Gaal was toen de trainer. Ze hoefden op bezoek bij Excelsior alleen maar te winnen. Andere kandidaten waren PSV en Ajax. Toen zeiden ze tegen mij: Jan Joost, we sturen jou naar Woudestein, maar ze gaven me wel zo’n Tour de France-motor mee. Indien het fout zou gaan, kon ik eventueel nog schakelen”, weet Van Gangelen nog goed. Toen hij arriveerde bij het stadion van Excelsior spookte het echter geen moment door zijn hoofd dat AZ de titel nog zou mislopen. “Van Gaal was heel relaxed eigenlijk. Het leek er echt op dat hij het met twee vingers in de neus ging doen. Maar ze kregen meteen een rode kaart, kwamen achter te staan en dreigden dus te verliezen.”

Ondertussen was het op de andere velden niet minder spannend. Ajax en PSV wisselden elkaar af als koploper. “En uiteindelijk werd PSV het op één doelpunt tegen Vitesse. Toen moest ik als een malloot op die motor van Rotterdam naar Eindhoven. Omdat ze er helemaal geen rekening mee hadden gehouden, ontstond daar het spontaanste feest dat ik ooit heb gezien. Mensen waren helemaal dronken van geluk”, kan Van Gangelen zich nog goed herinneren. Het is vooral de vreugde bij de PSV-supporters die hem het meest is bijgebleven. “Vooral omdat het niet verwacht was én drie teams op één dag allemaal eventjes kampioen zijn geweest.”