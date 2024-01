Jeroen Kapteijns geeft zorgwekkende tijdsindicatie van nieuwe blessure van Noa Lang

is opnieuw geblesseerd geraakt en zal het duel van zaterdag tegen Ajax moeten missen, maar het is nog onduidelijk hoe lang de aanvaller van PSV precies aan de kant zal staan. De Telegraaf-verslaggever Jeroen Kapteijns geeft een eerste tijdsindicatie en dat is voor de Eindhovense club een zorgwekkende.

Volgens de journalist zal Lang namelijk sowieso een aantal weken aan de kant staan, waardoor de aanvaller van de Eindhovenaren de bepalende duels dreigt te gaan missen. De linksbuiten van PSV mist in ieder geval het duel tegen Ajax, maar daar lijkt het volgens Kapteijns niet bij te blijven: "Naar verwachting mist hij (Lang, red.) ook de dubbel in de Champions League tegen Borussia Dortmund."

Artikel gaat verder onder video

Het zou voor PSV een gigantische tegenvaller zijn als Lang daadwerkelijk de cruciale duels in het huidige seizoen aan zich voorbij moet laten gaan. Verder onderzoek zal meer over de ernst van de blessure moeten uitwijzen, maar de bepalende Champions League-duels én de ontmoeting met Feyenoord in de Eredivisie lijken serieus in gevaar.