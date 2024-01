Derksen kraakt graag geziene gast Vandaag Inside: 'Pleur toch op man'

Johan Derksen heeft zich dinsdagavond kritisch uitgelaten over Eveline Stallaart, de seksuoloog en psycholoog die regelmatig aan de bar zit bij Vandaag Inside. De 74-jarige Derksen begrijpt niet dat Stallaart haar medewerking verleent aan het programma Married at First Sight, waar deze week een nieuwe reeks van is begonnen.

Stallaart wordt bij Vandaag Inside tot de orde geroepen door Derksen. "Mevrouw Stallaart vind ik een schat van een vrouw. Ik vind haar heel goed en ze kan heel goed uitleggen, maar ik begrijp niet dat zij zich verbonden heeft aan een programma waar wildvreemde mensen met elkaar trouwen. Daar werkt zij aan mee. Zij geeft er een wetenschapelijk imagootje aan. Maar dat is onzin, want dat is gekkenwerk."

Artikel gaat verder onder video

In Married at First Sight wordt door wetenschappers uitgezocht welke mensen samen het meest kans maken op een relatie. Zij worden dan aan elkaar gekoppeld. "Je kunt niet een wildvreemde eeuwig trouw beloven", stelt Derksen. "Dan komt er zo'n varkentje binnenlopen, waar je dan mee moet zoenen en 's avonds mee naar bed moet gaan. Pleur toch op man. Ik begrijp niet dat een wetenschapper, een psycholoog en een seksuoloog daar serieus aan meewerkt. Het wordt misbruikt als amusement, maar dat is het niet."

Aan de bar bij Vandaag Inside doet Stallaart het prima, vindt Derksen. "Maar dat programma is verderfelijk. Ik zou ook nooit een tv-lul mijn huis laten kopen. Dat vind ik ook belachelijk. Dat doe je toch niet? Je hebben en houden geven aan een vent die een huis voor je gaat zoeken. Of een kind van de lagere school een huis laten kopen. Of met je blote kont op een eiland. Of met de commando's naar Noorwegen", laat Derksen zich gaan.