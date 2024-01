John van 't Schip blijft aandringen op versterking bij Ajax en wijst naar één positie

John van 't Schip hoopt dat Ajax zo snel mogelijk een middenvelder kan toevoegen aan de selectie. De trainer constateert dat de Amsterdamse club, mede door een aantal blessures, weinig opties heeft in deze linie. De oefenmeester hoopt dat de winterse transferperiode daar verandering in kan brengen.

"We hebben al weinig op die positie, dus we zitten erg krap. Het is januari en we moeten afwachten of er nog iets bij komt. Dat gebeurt meestal op het einde, maar als trainer heb je die het liefst zo snel mogelijk", spreekt Van 't Schip zijn wens tegenover AjaxTV uit. "Ik weet waar ik aan ben begonnen en als er geen versterkingen komen, gaan we door met de groep die we hebben", aldus de trainer, die hoopt het gat met de rest van de topploegen in de Eredivisie in de tweede helft verder te kunnen dichten.

"We hopen dat we het gat naar plek vier en drie kunnen dichten in de competitie. Dat is een doel, maar dat is in de huidige situatie wel veelgevraagd. Dat wordt de uitdaging en daar moeten we hier de eerste stappen in zetten", geeft de trainer aan, die met Ajax zaterdag in Cádiz een oefenduel speelt tegen Hannover 96. Vervolgens wacht volgende week de competitiewedstrijd van Ajax tegen Go Ahead Eagles, voorlopig nog zonder versterkingen.