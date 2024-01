Kees Kwakman vreest voor winters vertrek van smaakmaker uit de Eredivisie

Kees Kwakman hoopt dat SC Heerenveen kan behouden. De buitenspeler van de Friezen staat in de belangstelling van het Franse Lille, dat zich lijkt voor te bereiden om een bod uit te brengen. Kwakman is bang dat één van de smaakmakers van dit seizoen de Eredivisie achter zich laat.



Vlak voordat de uitzending van het ESPN-programma Voetbalpraat is afgelopen, wil Kwakman kort nog wat kwijt over Sahraoui. De analist van de betaalzender las dat het Franse Lille zo'n zes miljoen euro over zou hebben voor de Noorse aanvaller, waardoor hij mogelijk vertrekt bij de Friezen: "Sluiten wij de uitzending toch een beetje in mineur af, dat wil ik niet, nee", zegt Kwakman over een eventueel vertrek van Sahraoui. "Daar mankeert nog wel wat aan, die moet meer scoren. Maar het is wel een smaakmaker", is de analist van mening



Voorlopig is er in ieder geval nog geen sprake van een officieel bod van Sahraoui. Sander de Vries, clubwatcher van Heerenveen voor de Leeuwarder Courant, weet in ieder geval dat Heerenveen de absolute hoofdprijs wil ontvangen voor de vleugelaanvaller. Dat betekent dat een bedrag van ongeveer zes miljoen euro, wat nu genoemd wordt in de Franse en Noorse media, te weinig zou zijn voor de Friezen: "Voor dat bedrag gaat hij niet weg", schrijft De Vries.