SC Heerenveen dreigt sterspeler Osame Sahraoui kwijt te raken aan landskampioen van 2021

heeft zich in de kijker gespeeld bij verschillende Europese clubs. De smaakmaker van sc Heerenveen kan deze winterstop mogelijk een bod verwachten van LOSC Lille, zo melden Franse bronnen.

De ploeg die in 2021 kampioen werd van de Ligue 1 lijkt zich op te gaan maken voor een officiële bieding op de linksbuiten van Heerenveen. Sahraoui ligt nog tot medio 2026 vast in Friesland, waardoor de Franse club met een geldbedrag moet komen om de aanvaller over te nemen. Op de achtergrond houden ook Olympique Nice en Stade Rennes de situatie van Sahraoui ook in de gaten.

Directeur Ferry de Haan laat weten dat er nog geen concreet bod is geplaatst op de sterspeler. Het is geen verrassing dat Sahraoui belangstelling heeft gewekt in Europa. De vleugelflitser kwam vorige winter over van Valerenga IF en laat sindsdien goede dingen zien in de Eredivisie. Zijn technische hoogstandjes zorgen wekelijks voor vermaak in de Nederlandse voetbalcompetitie.

Sahraoui was in dit seizoen goed voor vier doelpunten en één assist in vijftien wedstrijden. Vorig jaar was de Noor een stuk minder productief bij de Friezen. In zeventien optredens kwam de 22-jarige slechts één keer tot scoren. Wél gaf Sahraoui in dat Eredivisieseizoen liefst zes assists.