De Lang probeert Ajax-fans gerust te stellen: 'Goede hoop dat we eruit gaan komen'

Het is momenteel de grote vraag of ook na dit seizoen nog speler is van Ajax. De verbintenis van de verdediger loopt weliswaar nog tot medio 2025, maar op de achtergrond wordt hij steeds nadrukkelijker in verband gebracht met een overgang naar een Europese topclub. De huidige nummer vijf van de Eredivisie hoopt het contract van Hato echter open te breken. Kelvin de Lang heeft er vertrouwen in dat het gaat lukken.

Terwijl Ajax zich de afgelopen dagen in Spanje voorbereidde op de start van de tweede seizoenshelft, was de toekomst van Hato onderwerp van gesprek. De 17-jarige verdediger wordt al even gelinkt aan een overstap naar Arsenal en nu zouden de Noord-Londenaren serieus overwegen om hem na dit seizoen naar Engeland te halen. Arsenal is naar verluidt niet de enige Europese grootmacht die Hato op de korrel heeft. Ook Chelsea, Bayern München én Borussia Dortmund zouden hem in het vizier hebben. Ajax werkt weliswaar aan een contractverlenging, maar volgens Bild is het 'twijfelachtig' of de club en Oranje-international eruit gaan komen.

Artikel gaat verder onder video

De Lang heeft er meer vertrouwen in. Hij neemt voorlopig de taken van technisch directeur op zich en hoopt spoedig op een akkoord over een nieuw contract voor Hato. “We willen graag dat hij blijft en we hebben ook goede hoop dat we eruit gaan komen”, vertelt De Lang in gesprek met het Algemeen Dagblad. De Lang erkent dat het ‘misschien’ iets te lang heeft geduurd met de contractverlenging van Hato. De linkspoot debuteerde vorig jaar januari al in de hoofdmacht en groeide in de slotfase van het afgelopen seizoen al uit tot basisspeler. Twee maanden geleden debuteerde hij zelfs in het Nederlands elftal. “Het heeft misschien iets te lang geduurd, maar er hebben ook wisselingen in ons management plaatsgevonden. Maar ik heb goede hoop dat we eruit gaan komen. Het is logisch dat we er veel aandacht aan besteden”, zegt De Lang.

Misehouy en Martha

Waar een handtekening van Hato nog vanaf hangt, wil de tijdelijke technisch directeur van Ajax niet vertellen. Wél dat de club op dit moment ook bezig is met de contracten van Gabriel Misehouy en Ar’jany Martha. Beiden zijn op dit moment in het bezit van een aflopende verbintenis. “In het algemeen kan ik zeggen dat we graag verder gaan met jongens die heel graag voor Ajax spelen”, stelt De Lang. “Wij vinden dat we de juiste club zijn - en dat is ook bewezen in cijfers - om een kans te krijgen en je als jonge speler door te ontwikkelen. We hebben een sportief plan en hopen dat spelers daar in mee willen. We proberen onze talentvolle jeugd te behouden, maar niet ten koste van alles. Ook deze onderhandelingen lopen nog.”