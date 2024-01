Kenneth Perez biedt live op televisie excuses aan: 'Onzinnige opmerking, dat ging te ver, sorry'

Kenneth Perez vindt het niet verstandig dat hij zondagavond bij het programma Dit was het Weekend vroeg of Joey Kooij al uitverkozen is tot de slechte scheidsrechter aller tijden. De analist van ESPN blikt in het programma Voetbalpraat terug op zijn uitspraken en vindt, ondanks dat hij in Kooij geen goede arbiter ziet, dat hij dit niet zo had kunnen formuleren.

"Mijn uitspraak dat hij de allerslechtste scheidsrechter ooit is, daar heb ik natuurlijk geen cijfers van. Ik heb niet alle scheidsrechters meegemaakt, dus dat is een onzinnige opmerking van mij", geeft Perez toe, die wel opnieuw uitlegt waarom hij Kooij geen goede scheidsrechter vindt: "Ik vind hem niet zo goed. Hij speelt een scheidsrechter, maar is geen scheidsrechter. Hij speelt het, in plaats van dat hij natuurlijke autoriteit heeft."

Perez benadrukt wel dat meer Nederlandse scheidsrechters daar last van hebben, want in zijn ogen zijn er maar een paar toppers. "Wie maakt geen fouten, dus de allerslechtste scheidsrechter, dat ging te ver gisteren. Sorry, Joey", besluit Perez tot slot.

Kooij lag zondagmiddag onder vuur tijdens de wedstrijd tussen FC Utrecht en PSV door een aantal discutabele beslissingen. Na afloop van het duel had niet alleen Perez kritiek, want ook Luuk de Jong baalde van Kooij. De scheidsrechter had in zijn ogen de goal van FC Utrecht moeten afkeuren.

